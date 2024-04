Novo cartão Sicredi Visa Infinite ganha campanha com o tema viagens

O Sicredi lança campanha do seu cartão Visa Infinite, novo produto com benefícios para os associados com perfil viajante. Com o mote “Sicredi Visa Infinite é ter com quem contar”, as ações de divulgação combinam entretenimento com propaganda, por meio de experiências de viagens reais vividas por três celebridades: o jornalista Zeca Camargo, a chef de cozinha Kátia Barbosa e o ator Bruno Gissoni. Eles exploraram territórios de viagens nos temas cultura, gastronomia e natureza, respectivamente.

A ideia da campanha é mostrar as possibilidades que o cartão tem de proporcionar conexões mais profundas e verdadeiras em viagens. Nos filmes, cada um dos protagonistas criou uma viagem surpresa para os seus parceiros vivenciarem sem conhecimento prévio do roteiro. A partir do território “cultura”, Zeca Camargo levou Kátia e Bruno para a cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Já Kátia Barbosa, que representa o território da “gastronomia”, criou uma experiência em Salvador, Bahia, e Bruno Gissoni, com a abordagem de “natureza”, surpreendeu seus colegas com a ida a Bonito no Mato Grosso do Sul.

Além da estratégia de mídia digital com as celebridades, outros influenciadores e nas redes oficiais do Sicredi, a campanha prevê filmes de até 5 minutos para digital e TV; anúncios e outdoor no grupo de mídias off line. “Nada mais autêntico do que mostrarmos experiências verdadeiras vividas em parceria, pois é esse o tipo de conexão que um cartão com tantas vantagens como o Sicredi Visa Infinite proporciona”, afirma Juliana Martinha, gerente de Marketing do Sicredi.

Novo cartão – O Sicredi Visa Infinite oferece uma série de benefícios ao portador, entre eles, acesso ilimitado a salas VIP para titular, adicionais e convidados, por meio do Visa Airport Companion e Lounge Key, com mais de 1200 salas VIPs em 600 aeroportos internacionais de 140 países. São oferecidos ainda seguro de emergência médica internacional, seguro para veículos de locadoras, proteção contra atraso ou perda de bagagem, cancelamento de viagem, atraso de embarque e perda de conexão para os pagamentos realizados integralmente com o cartão.

Com o programa de recompensas, são 3 pontos a cada dólar gasto no cartão que não expiram. Essa pontuação pode ser transferida para os parceiros Tudo Azul, Smiles e Latam Pass, ou resgatada por cashback ou por produtos no Shopping Sicredi. Outra novidade diz respeito ao kit especial de lançamento e ao layout do cartão, em formato vertical e com menos informações, deixando o modelo mais simples e seguro. Além disso, sua composição é em metal e apresenta elementos que agregam no design e diferenciação.

“O Sicredi Visa Infinite surge para complementar as soluções que oferecemos, contribuindo para a excelência no atendimento e para nossa busca constante em entregar as soluções mais adequadas para cada público. Vemos uma oportunidade grande de ampliar nosso relacionamento por meio das facilidades oferecidas, mostrando que nossos mais de 7,5 milhões de associado têm com quem contar, inclusive quando estão fora da sua cidade ou país”, explica Virgínia Silva da Cunha, superintendente de Meios de Pagamento do Sicredi.

Para Rodrigo Bocchichio, diretor executivo de Marketing da Visa, o lançamento do cartão Sicredi Visa Infinite é uma forma de atender às necessidades e expectativas dos associados que buscam mais conveniência, segurança e conforto em suas viagens. “O novo cartão é fruto da parceria de longa data entre o Sicredi e a Visa, que se uniram para oferecer um produto diferenciado, com benefícios que valorizam a experiência do usuário”, afirma.

Confira aqui o teaser da campanha:

Saiba mais: www.sicredi.com.br/site/cartoes/cartao-sicredi-visa-infinite/