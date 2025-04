Araxá realiza Noite de Mobilização Contra a Febre Amarela nesta quinta (27)

A Secretaria Municipal de Saúde realiza a Noite de Mobilização Contra a Febre Amarela nesta quinta-feira (27). A ação acontece na Unileste – Av. Cassiano de Paula Nascimento, das 18h às 22h, e tem o objetivo de aumentar a proteção da população e elevar as coberturas vacinais no município, especialmente diante do recente aumento de casos da doença em Minas Gerais.

O público-alvo inclui crianças a partir de 9 meses de idade; crianças de 4 anos que precisam da dose de reforço; pessoas de 5 a 59 anos não vacinadas ou sem comprovante de imunização; aqueles que receberam apenas uma dose antes de completar 5 anos; e idosos com mais de 60 anos, mediante solicitação médica. Além disso, viajantes que irão para áreas de mata ou locais com registro da doença devem se vacinar pelo menos 15 dias antes da viagem.

A mobilização integra as ações do Programa Mineiro de Imunização (PMI) em Araxá. A coordenadora de Imunização, Érica Fonseca, destaca que o horário estendido oferece uma oportunidade para a população se proteger contra a febre amarela. “Essa medida facilita o acesso à vacina, principalmente para aqueles que não podem comparecer durante o dia”, enfatiza.

Febre Amarela



Em Minas Gerais, todo o território é classificado como Área com Recomendação de Vacina (ACRV) contra a febre amarela desde 2008. Dados do Ministério da Saúde indicam um aumento na transmissão em alguns estados, incluindo Minas, reforçando a necessidade de prevenção. A doença pode se manifestar de forma leve, com febre e dores no corpo, mas também evoluir para quadros graves, levando à falência hepática e renal, hemorragias e até óbito.