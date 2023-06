Araxá recebe a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social nesta terça

Favorecer o debate e buscar melhorias para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Este é um dos principais objetivos da 13ª Conferência de Assistência Social. Realizado pela Secretaria Municipal de Ação Social e Conselho Municipal de Assistência Social, o evento acontece nesta terça-feira (27), no Hotel Pousada Dona Beja, a partir das 8h.

A Conferência de Assistência Social é um momento fundamental de avaliação do SUAS, em que a representação da sociedade civil une toda a sua diversidade para somar no fortalecimento desta política pública.

Na oportunidade, também serão escolhidos os delegados que deverão representar Araxá na Conferência Estadual. A partir da convocação conjunta do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), se dá a continuidade da organização deste Processo Conferencial, que será concluída com a 13ª Conferência Nacional de Assistência, prevista para acontecer de 5 a 8 de dezembro, em Brasília.

A 13ª Conferência de Assistência Social terá como tema central a “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos” e abordará 5 (cinco) eixos, definidos na Resolução nº 90 do CNAS, de 21/12/2022.

As propostas levantadas na ocasião serão baseadas em 5 eixos temáticos: Financiamento; Controle Social; Articulação entre os segmentos; Serviços, Programas e Projetos e Benefício e Transferência de renda.

O evento é aberto para toda a comunidade, limitado a 250 vagas. Para os interessados, é possível realizar a inscrição no início do evento ou através do link ( https://tinyurl.com/y9p68u82 ).

De acordo com Lilian Cristina Pereira, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, as conferências são momentos democráticos e extremamente necessários nos dias de hoje.

“A Conferência de Assistência tem como objetivo avaliar a execução das Políticas de Assistência Social no município, bem como criar novas diretrizes através de propostas que venham fortalecer o SUAS. É de suma importante a participação da população, especialmente os usuários das políticas de assistência, que são os protagonistas do sistema e que podem apontar, de forma efetiva, os caminhos que devem ser trilhados pelo SUAS em Araxá”, ressalta.

Programação



8h – Credenciamento e coffee break

8h30 – Abertura

8h40 – Leitura e aprovação do Regimento

9h20 – Palestra Magna

10h – Apresentação dos 5 Eixos Temáticos

10h15 – Formação dos grupos de trabalho

12h – Almoço

13h – Retorno aos grupos de trabalho

14h – Apresentação das propostas

15h – Aprovação das propostas finais

15h40 – Escolha dos delegados

16h – Encerramento