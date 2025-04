Araxá recebe a segunda etapa da Copa do Mundo a partir desta quarta-feira

Após um fim de semana emocionante, com brasileiros fazendo história, Araxá volta a ser o centro das atenções no mundo do ciclismo. De quarta a sábado (9 a 12), a cidade recebe a segunda etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike, com disputas que prometem ainda mais emoção nas trilhas do Barreiro.

Na programação desta semana, os Short Tracks (XCC) serão disputados na sexta-feira (11) e as provas de Cross Country Olímpico (XCO) acontecem no sábado (12), prometendo mais momentos históricos como os vividos na primeira fase da competição.

Entre os destaques do último final de semana, ficou a chegada histórica dos brasileiros Gustavo Xavier, Alex Malacarne e Ulan Galinski, que conquistaram a 10ª, 11ª e 12ª posições. Um feito inédito para o Brasil — e, claro, com a energia contagiante da torcida araxaense dando força a cada pedalada.

Mas o impacto do evento vai muito além das trilhas. A Copa do Mundo é muito importante para o desenvolvimento de Araxá. A competição coloca a cidade em evidência mundial, com transmissões para mais de 150 países, atraindo olhares, turistas e investimentos. A movimentação aquece setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio, além de promover a cultura local por meio de uma programação diversificada para os visitantes.

Programação Oficial

Quarta-feira (09/04/2025)

• 8h30 às 9h30 – Confirmação de atletas (Equipes UCI MTB World Series)

• 9h30 às 12h30 – Confirmação de atletas (Todos)

• 11h às 13h – Treino XCO (Apenas mulheres)

• 13h às 15h – Treino XCO (Todos)

• 15h às 17h – Treino XCO (Apenas homens)

Quinta-feira (10/04/2025)

• 9h às 11h – Última confirmação de atletas

• 9h às 10h45 – Treino XCO (Apenas mulheres)

• 10h45 às 12h30 – Treino XCO (Todos)

• 12h30 às 14h15 – Treino XCO (Apenas homens)

Sexta-feira (11/04/2025)

• 10h às 11h – Treino XCC (Todos)

• 11h15 – Prova Short Track Sub-23 Feminina

• 11h55 – Prova Short Track Sub-23 Masculina

• Premiação das categorias Sub-23

• 13h – Prova Short Track Elite Feminina

• 13h40 – Prova Short Track Elite Masculina

• Premiação das categorias Elite

• 15h às 17h – Treino XCO (Todos)

Sábado (12/04/2025)

• 9h – Prova Cross Country Olímpico Sub-23 Feminina

• 10h45 – Prova Cross Country Olímpico Sub-23 Masculina

• 12h45 – Prova Cross Country Olímpico Elite Feminina

• 14h45 – Prova Cross Country Olímpico Elite Masculina

• Premiação após cada prova