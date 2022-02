Araxá recebe diagnóstico de potencial turístico por estudo feito pelo Circuito Nascentes das Gerais e Canastra

Araxá recebeu o Diagnóstico de Potencial Turístico nesta terça-feira(22), através do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra. O relatório foi apresentado no auditório do Virgilius Palace Hotel e abordou pontos positivos e futuras melhorias para a região, já que o intuito do projeto é resgatar e preservar o turismo local.

O Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra foi aderido por Araxá no segundo semestre de 2021. Dezoito municípios já fazem parte dessa proposta e buscam ações e investimentos para as atividades do setor de cada município. O objetivo é que através do Turismo de Natureza, da culinária e da própria história da cidade, a economia se desenvolva ainda mais.

As principais características e desafios da cidade são destaques desse planejamento, que é preocupação da atual gestão desde o início do mandato. O vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, enfatiza a importância de parcerias entre Administração Pública e representantes do setor turístico.

“Desde o início do mandato, o prefeito Robson se preocupa bastante com a integração entre todos os representantes do turismo em Araxá. É um plano do governo fazer com que os potenciais e as vocações turísticas da cidade sejam explorados. Hoje, temos aqui a exposição e o diagnóstico, que é de suma importância para o crescimento do turismo e, sobretudo, para o crescimento de nossa cidade”, diz.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, afirma que é muito importante para a cidade de Araxá fazer parte deste circuito e buscar, junto com outras cidades, objetivos que sejam positivos. “Com essa adesão, parceria e união com os outros municípios, iremos vivenciar uma contínua migração. O turismo se tornará ainda mais forte e profissionalizado. Além disso, vamos voltar às nossas origens. Araxá tem doces, tem culinária e isso é cultura também para os araxaenses. Precisamos resgatar essa história e vamos fazer o possível para que isso aconteça”, destaca.

O Circuito Turístico e suas ações são trabalhos da agência 2DA, que fomenta a atração de turistas para os destinos disponíveis da região e fortalece estrategicamente esses locais. Daniel Guimarães, diretor da agência, explica o processo que vem sido desenvolvido na cidade.

“Passamos, no último ano, sete dias em Araxá conversando com representantes da gestão pública, com moradores e turistas, para compreender todo esse dinamismo econômico. A indústria do turismo é um potencial enorme e aqui tem muita história. Araxá é um grande portal para a Canastra e tem atividades que os outros municípios não possuem, é uma cidade interessante demais. Vamos reposicionar o turismo, construir uma boa estratégia, lançar uma nova região turística para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo”, afirma.