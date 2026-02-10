Araxá recebe fiscalização reforçada do Crea-MG para Carnaval 2026 

De 9 e 13 de fevereiro, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) realiza uma força-tarefa para fiscalizar todas as regiões do estado e reforçar a segurança dos foliões durante o Carnaval 2026. A operação envolve a verificação de responsabilidade técnica de estruturas e serviços diretamente ligados à realização da festa.

Em Araxá, as inspeções serão intensificadas nos principais pontos de concentração dos blocos e eventos na cidade. A ação também se estende por todo o estado, alcançando cerca de 160 municípios, com equipes de fiscalização percorrendo os espaços destinados às comemorações.

Os fiscais do Conselho irão conferir se palcos, arquibancadas, camarotes, trios elétricos e sistemas elétricos possuem projetos, execução e acompanhamento de profissionais e empresas legalmente habilitados, conforme a legislação vigente.

Reforço no Carnaval

No ano passado, o Crea-MG atuou em 162 cidades mineiras, com o trabalho de 65 fiscais durante o período carnavalesco. Ao todo, foram realizadas 1.078 ações de fiscalização, que resultaram na constatação de 151 irregularidades, principalmente relacionadas à ausência de responsáveis técnicos e à falta de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

“O Carnaval é um momento de celebração, mas a segurança precisa estar em primeiro lugar. Nosso trabalho é garantir que as estruturas e instalações tenham responsáveis técnicos habilitados, reduzindo riscos e protegendo vidas. A fiscalização do Crea-MG é uma ação preventiva, feita para que o folião possa aproveitar a festa com tranquilidade”, afirma o presidente do Conselho, engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcos Torres Gervásio.

Etapas

A operação de fiscalização ocorre em duas etapas. Inicialmente, o Crea-MG encaminha ofícios às prefeituras, solicitando informações sobre as contratações técnicas relacionadas aos eventos carnavalescos. Em seguida, os fiscais realizam visitas presenciais aos municípios, priorizando locais com maior expectativa de público.

Durante as fiscalizações, verifica-se a existência de projetos técnicos e o acompanhamento da execução das seguintes atividades:

Instalação de sistemas de iluminação, geração de energia e equipamentos de som;

Projetos de prevenção e combate a incêndios;

Montagem de palcos, arquibancadas e camarotes;

Segurança em trios elétricos, incluindo inspeção veicular e laudos técnicos.

Cartilha orienta profissionais e organizadores de eventos

Para orientar engenheiros, empresas e gestores públicos, o Crea-MG disponibiliza a cartilha “Segurança em eventos temporários – Orientações sobre a Responsabilidade Técnica”.

O material reúne informações essenciais sobre a montagem de estruturas temporárias, responsabilidades profissionais e normas técnicas aplicáveis, e está disponível em:

www.crea-mg.org.br/seguranca-em-eventos-temporarios