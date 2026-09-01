Sebrae Minas abre inscrições para seminário com metodologia da ONU em Araxá

Ter o próprio negócio é o sonho de 39,7% dos brasileiros, ficando atrás apenas da compra da casa própria (43,8%). Os dados são do relatório GEM 2025, realizado pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe) em parceria com o Sebrae. Esse desejo, contudo, traz inúmeros desafios práticos, como a necessidade de desenvolver habilidades gerenciais e atitudes empreendedoras sólidas.

Para apoiar quem busca evoluir nesse sentido, o Sebrae Minas está com inscrições abertas em Araxá para o Empretec, seminário com metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU), aplicado com exclusividade no Brasil pelo Sebrae. As atividades serão realizadas de 21 a 25 de setembro, e os interessados em participar devem se inscrever neste link ou pelo telefone e WhatsApp (34) 3318-1035.

Ao longo de cinco dias de imersão on-line e outros cinco dias de forma presencial, os participantes são estimulados, com atividades práticas e dinâmicas, a aprimorar dez características de comportamento empreendedor: busca de oportunidades e iniciativa; persistência; correr riscos calculados; exigência de qualidade e eficiência; comprometimento; busca de informações; estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento sistemáticos; persuasão e rede de contatos; independência e autoconfiança.

Para a analista do Sebrae Minas Priscila Oliveira, o seminário contribui para que os empreendedores reflitam sobre suas escolhas e a forma como conduzem as próprias empresas. “O Empretec é uma oportunidade de sair da zona de conforto e desenvolver comportamentos que fazem a diferença na vida e nos negócios. Ele ajuda o participante a enxergar oportunidades, tomar decisões com mais segurança e transformar ideias em ações”, afirma.

Presente em 40 países, o Empretec já capacitou cerca de 300 mil empreendedores brasileiros desde que passou a ser aplicado no país, em 1993. Minas Gerais ocupa a segunda posição entre os estados com o maior número de participantes do seminário, que são conhecidos como “Empretecos”.