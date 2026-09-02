Trânsito na nova rotatória de acesso ao Setor Leste é liberado para veículos



O trânsito na nova rotatória de acesso ao Setor Leste foi liberado nesta semana. O local, no encontro das avenidas Dâmaso Drummond e Tonico Veloso, recebe os últimos ajustes de limpeza, mas já está em condições de tráfego. Os secretários de Obras e Segurança Pública, Gustavo Lima e Naiara Pacheco, estiveram no local acompanhando o fluxo de veículos.



Durante a visita, foram observadas algumas questões, entre elas a necessidade de motoristas e pedestres respeitarem a sinalização. Os condutores que seguem pela Avenida Dâmaso Drummond, sentido Pelotão do Corpo de Bombeiros, devem respeitar a placa de PARE em frente à Unicentro. Os veículos que já trafegam pela rotatória têm preferência.



A construção da rotatória é uma reivindicação dos moradores do Setor Leste e busca melhorar a segurança e a fluidez do trânsito na região.



Com a conclusão da obra, a empresa responsável iniciará os trabalhos de redução da rotatória da Rua Belo Horizonte, popularmente conhecida como rotatória do Corpo de Bombeiros.