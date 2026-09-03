Prêmio Futebol Araxá chega à 10ª edição com homenagem a Dona Ione e reconhecimento aos destaques do esporte

O esporte de Araxá terá uma noite de celebração nesta sexta-feira (4). A partir das 19h30, acontece a 10ª edição do Prêmio Futebol Araxá, evento criado para reconhecer os principais destaques da temporada esportiva e que, neste ano, terá como grande homenageada Ione Alves Raul, a Dona Ione, referência na história do futebol amador da cidade.

Em uma década de realização, o prêmio se consolidou como um momento de confraternização e reconhecimento para atletas, treinadores, dirigentes, árbitros, equipes e personalidades que contribuem para o desenvolvimento do esporte araxaense.

Nesta edição, os homenageados receberão o Troféu Dona Ione Alves “Melhores do Esporte”. A cerimônia também será transmitida ao vivo pelo site Futebol Araxá, permitindo que o público acompanhe a premiação.

Uma noite para celebrar o esporte araxaense

A proposta do Prêmio Futebol Araxá é reunir, em uma única noite, diferentes segmentos do esporte local. Além dos vencedores das principais competições, a premiação contempla destaques individuais, arbitragem, dirigentes, homenagens especiais e atletas de modalidades especializadas.

O formato busca valorizar não apenas os resultados dentro de campo, mas também pessoas que desempenham papéis importantes nos bastidores e contribuem para manter o esporte em movimento.

A organização também destaca o caráter de confraternização do evento, realizado de forma dinâmica para que os participantes possam aproveitar a noite e celebrar juntos os resultados alcançados durante a temporada.

Dona Ione é a grande homenageada

A décima edição presta uma homenagem especial à memória de Ione Alves Raul, que dedicou parte importante de sua vida ao futebol amador de Araxá.

Natural de Tapiraí, Ione nasceu em 12 de fevereiro de 1959 e posteriormente se mudou para Araxá, onde constituiu família ao lado de Leônides. O casal teve dois filhos, Mislaine Alves Raul de Souza e Marcelo Alves Raul, e cinco netos.

Torcedora apaixonada pelo Cruzeiro, Dona Ione também desenvolveu uma forte ligação com o futebol local. Em 1989, quando Leônides passou a comandar o Comercial, ela se tornou uma presença constante na rotina da equipe, criando uma relação de carinho com o clube e seus atletas.

Foram aproximadamente 20 anos de dedicação ao time. Dona Ione morreu em 7 de junho de 2009, vítima de câncer de intestino.

Mesmo após sua morte, a ligação da família com o futebol continuou. Leônides permaneceu à frente do Comercial por mais dois anos, até que, em 2011, a equipe passou à administração do empresário Renato Ribeiro.

A homenagem desta sexta-feira reconhece justamente a trajetória de Dona Ione e sua contribuição para o futebol amador de Araxá.

Seleção do Ruralão está de volta

Entre as novidades da 10ª edição está o retorno da Seleção do Ruralão.

Em 2025, a categoria não teve representantes na premiação. Já em 2024, foram escolhidas duas seleções do torneio. Agora, os principais destaques do Ruralão 2025 voltam a fazer parte da cerimônia.

A seleção reúne jogadores de diferentes equipes que se destacaram durante a competição:

Goleiro: Edney, do Santa Vitória.

Lateral-direito: Filhão, do Santa Vitória.

Zagueiros: Kauã Risada, do Santo Antônio, e Emerson, do Santa Vitória.

Lateral-esquerdo: Juninho Alagoano, da Ajesp.

Volantes: Marcos Pinguim, do Santo Antônio, e Peixeira, da Ajesp.

Meias: Edmilson Jr., do Santo Antônio, e Wigor Gaega, da Estância.

Atacantes: Caveira, da Ajesp, e João Vitor, da Máfia.

Treinador: Felipe, da Ajesp.

Arbitragem também será reconhecida

Os profissionais responsáveis pela condução das partidas também terão espaço na premiação.

Entre os indicados estão Richard Navarro, destaque do Ruralão 2025 como árbitro auxiliar, e Nilson Rodrigues, escolhido como destaque do torneio na arbitragem central. Também serão reconhecidos integrantes do quarteto da Liga em 2025: Abgail Villar, como representante; Washington César e Rogério Júnior, como árbitros auxiliares; e Charles Henrique, como árbitro central.

Amadorão mantém suspense até a abertura dos envelopes

Um dos momentos mais aguardados da noite será a revelação dos vencedores da Seleção do Amadorão 2024.

A organização mantém a tradição dos envelopes. Os indicados estarão presentes, mas os vencedores de cada posição somente serão conhecidos durante a cerimônia, no momento da abertura.

A disputa reúne nomes de equipes como Santa Terezinha, Milan, Mercado, Vila Nova, Dínamo e Arachás.

Entre os goleiros estão João Carlos, do Santa Terezinha; Tico, do Milan; e Diogo, do Mercado.

Nas laterais, concorrem Euzébio, do Milan; Vall, do Santa Terezinha; Ton, do Vila Nova; Chico, do Milan; Maranhão, do Dínamo; e Alexsander, do Santa Terezinha.

A lista de zagueiros é formada por Dan, do Santa Terezinha; Breno, do Vila Nova; Pé de Ferro, do Mercado; e Beto Vaqueiro, do Milan.

Para volante, os indicados são Kaio e Cosme, do Milan; Damião, do Mercado; e Pedro, do Santa Terezinha.

Entre os meias estão Boião e Paulo Vitor, do Santa Terezinha; Bob Louco, do Mercado; e Thiago Humberto, do Vila Nova.

Na disputa entre os atacantes aparecem Renan, do Arachás; Buzu e Wesley, do Santa Terezinha; e Ivanilson, do Mercado.

Na categoria de treinadores, os indicados são Luciano Henrique, do Santa Terezinha, e Maurivan, do Mercado.

Indicação também vira reconhecimento

Uma das características mantidas pelo prêmio é o reconhecimento aos profissionais e atletas que chegaram entre os indicados, mesmo que não conquistem o troféu principal. Os participantes que não forem vencedores do Troféu Dona Ione Alves receberão o Troféu Indicação, garantindo que o reconhecimento alcance todos aqueles que se destacaram na temporada.

Campeões recebem troféus

As equipes campeãs das principais competições também serão homenageadas durante a noite.

Entre os campeões reconhecidos estão:

Estância , campeã do Ronanzão 2025;

, campeã do Ronanzão 2025; Santa Vitória , campeã do Ruralão 2025;

, campeã do Ruralão 2025; Santa Terezinha , campeã da Taça Cidade 2025;

, campeã da Taça Cidade 2025; Santa Terezinha , campeã do Amadorão 2025;

, campeã do Amadorão 2025; São Geraldo , campeão da Copa Norte 2026;

, campeão da Copa Norte 2026; Máfia , campeã do Ronanzão 2026;

, campeã do Ronanzão 2026; Santa Terezinha, campeã do Campeonato dos Campeões 2026.

A premiação, portanto, reúne resultados de diferentes competições e temporadas, ampliando o reconhecimento às equipes que alcançaram títulos no futebol local.

Esporte especializado também ganha espaço

O Prêmio Futebol Araxá não se limita ao futebol. A organização mantém uma categoria específica para reconhecer atletas e profissionais que se destacaram em outras modalidades esportivas. Nesta edição serão homenageados Edgard Suzuki, pelo destaque no xadrez; Mariah Bernardes Paula Oliveira e Pedro Augusto Alves Araújo, vice-campeões brasileiros de orientação; e Manuela Ester Vizcarra Galleguillos, pelo destaque no vôlei.

A proposta é reconhecer o desempenho esportivo independentemente da modalidade, ampliando o alcance da premiação.

Homenagens individuais

A noite ainda contará com homenagens especiais a personalidades que tiveram participação relevante no esporte araxaense.

Entre os nomes estão Zé Geraldo, reconhecido como Melhor Diretor 2025; Goiano, em homenagem especial; Edvaldo Márcio, pelo empenho no processo de retorno do Ganso; Cássio Murilo Martins, também em homenagem especial; além da homenagem póstuma a Ione Alves Raul, pela dedicação ao futebol amador.

Uma década aproximando imprensa e atletas

Criado pelo Futebol Araxá com a proposta de contribuir para o fortalecimento do esporte local, o prêmio também busca aproximar a imprensa dos atletas e das pessoas que fazem o esporte acontecer.

Ao longo das dez edições, a iniciativa passou a fazer parte do calendário esportivo da cidade e se tornou um espaço para reconhecer campanhas, conquistas e histórias que muitas vezes ficam restritas aos campos e quadras.

A organização destaca que o objetivo é fazer com que os premiados tenham orgulho de sua trajetória e percebam o reconhecimento da comunidade esportiva.

A realização da décima edição conta com uma rede de parceiros e apoiadores. Entre eles estão Márcio Menezes, do Márcio Buffet; integrantes da diretoria da AEF, incluindo Vicente Magalhães, Gilberto Eurípedes Duarte e Antônio Ribeiro da Silva, o Kapucho; Leonardo, da Oficina da Imagem; Pedro Moura, da Plenna Engenharia; Juárez, da Drogaria Popular e Gel Nocauteador; José Eduardo, da Banca do Dudu e Dudu Presentes; e Joselito, do Lilito Disk Bebidas.

Serviço

10º Prêmio Futebol Araxá

Data: sexta-feira, 4 de setembro

Horário: 19h30

Transmissão: FutebolAraxá.com.br

Homenagem especial: Ione Alves Raul

Premiação: destaques do esporte araxaense das temporadas 2025 e 2026