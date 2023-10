Araxá recebe Fórum sobre reabilitação e Paralisia Cerebral nesta semana

Araxá recebe o Fórum Reabilitação Neurofuncional – Paralisia Cerebral: Entenda, Conheça, Respeite e Reabilite!. O evento será realizado entre os dias 20 e 21 de outubro no Centro de Atendimento à Criança (CAC). As inscrições podem ser feitas pelo site www.frnf.com.br. O número de vagas é limitado e todos os participantes receberão certificado digital.

De acordo com a fisioterapeuta Juliana Oliveira, o Fórum tem como objetivo promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da área, familiares e pessoas interessadas no assunto.

Na programação a presença de profissionais de diversas áreas de atuação. No primeiro dia haverá palestra com o ortopedista Wander Carvalho e com a fisioterapeuta Juliana Oliveira. Já no dia seguinte as palestras serão com a psicóloga Érica Villibor, a terapeuta ocupacional Cristiane Oliveira, a fisioterapeuta Sabrina Oliveira e fonoaudióloga Larissa Uramoto.

“Somos um grupo de profissionais acredita na reabilitação de forma multidisciplinar. Temos um objetivo que é levar troca de experiências e informações atualizadas sobre a Paralisia Cerebral”, destaca Juliana Oliveira.

Programação

Palestra 1 – Dr. Wander S. Carvalho

Paralisia Cerebral: conceitos e abordagem do quadril paralítico na paralisia cerebral;

Palestra 2 – Dra. Juliana O. R. Lemos

Vigia de Quadril na Paralisia Cerebral;

Palestra 3 – Dra. Érica P. Villibor

Meu filho tem Paralisia Cerebral e agora? Como lidar com as nossas angústias;

Palestra 4 – Dra. Sabrina F. de Oliveira

Órtese de membros inferiores em crianças com Paralisia Cerebral.

Palestra 5 – Dra. Cristiane S. e Oliveira

Intervenção focada na habilidade e aquisição de autonomia;

Palestra 6 – Dra Larissa C. L. Uramoto

Atuação fonoaudiológica na disfagia orofaríngea em indivíduos com Paralisia Cerebral;

Serviço

Fórum Reabilitação Neurofuncional – Paralisia Cerebral: Entenda, Conheça, Respeite e Reabilite!

Data: Dias 20 e 21 de outubro

Local: Centro de Atendimento à Criança (CAC) – Av. João Paulo II, 2.050 – Centro.

Inscrições: www.frnf.com.br

Valor: Inscrição simbólica de R$ 40 reais. Estudantes pagam meia.

Contato para mais informações e entrevistas: (34) 98879.3982 – Juliana Oliveira.