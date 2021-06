Araxá recebe mais 2.300 doses de AstraZeneca

A Prefeitura de Araxá receberá na próxima semana nova remessa com mais de 2.300 doses de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca. Os imunizantes serão destinados à primeira aplicação a pessoas com comorbidades, com deficiência permanente grave, trabalhadores de educação do ensino básico e trabalhadores de transporte aéreo.

A programação com dias e horários de vacinação para os grupos prioritários nesta etapa será divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde após a entrega realizada pelo Governo do Estado.

Das doses que serão entregues ao município, o Governo do Estado estabeleceu que 1.954 vacinas ao grupo de comorbidades e deficientes permanentes graves, 373 para a trabalhadores de educação no ensino básico e 6 doses para trabalhadores de transporte aéreo.

Araxá recebeu até o momento 41.609 doses. Desse total, 36.032 aplicações foram realizadas até a última semana, sendo 24.064 para primeira dose e 11.968 para segunda.

De acordo com o protocolo do Plano Nacional de Vacinação, o cidadão deve receber a imunização disponível no momento da convocação por grupo de prioridade, independentemente do fabricante, e sem a opção de escolha. Mas a segunda aplicação precisa obrigatoriamente ser da mesma marca, pois as vacinas são fabricadas com tecnologias distintas.