Araxá recebe prova do Encceja no dia 28 de agosto; inscrições estão abertas

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, Encceja, será aplicado em Araxá em 2022. A prova é destinada às pessoas que não completaram o ensino fundamental ou médio. As inscrições para a realização do exame já estão abertas e vão até o dia 4 de junho, através do site oficial ( http://enccejanacional.inep.gov.br ).

A prova gratuita é realizada de forma presencial, serve para conceder certificados de conclusão do ensino fundamental e médio para quem não teve oportunidade de concluir os estudos.

Os inscritos podem conseguir o diploma por meio da aprovação na avaliação, que ocorre apenas uma vez por ano em todo o Brasil. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é o órgão responsável por todo o processo.

O requisito básico para os interessados em realizar o exame é não possuir mais a idade estudantil. Para tentar o certificado do ensino fundamental, o candidato deve ter acima de 15 anos. Já para obter a certificação de conclusão do ensino médio, o inscrito deve ter acima de 18 anos.

Os locais serão divulgados com antecedência no site do Inep e distribuídos por região, de acordo com o endereço residencial do candidato. Serão quatro provas no total, divididas por cadernos e períodos, sendo realizados dois exames pela manhã e dois no período da tarde.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a realização do Encceja é uma oportunidade única. “A pessoa faz a prova e pode concluir o ensino fundamental ou médio em apenas um dia. E o melhor, na instituição mais próxima de sua casa. É uma chance imperdível para aqueles que buscam oportunidades através da educação, que sempre será o melhor caminho.”