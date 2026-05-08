Araxá recebe Rally Minas Brasil pela quinta vez entre os dias 12 e 17 de maio

Araxá recebe, pela quinta vez consecutiva, o Rally Minas Brasil entre os dias 12 e 17 de maio. A competição, válida pelos campeonatos Sport Bay Brasileiro de Rally Raid CBM e Brasileiro de Rally Raid CBA, reunirá pilotos e navegadores de diversas regiões do país. A concentração das equipes será no Expominas Araxá, com visitação aberta ao público.

O Rally Minas Brasil conta com apoio da Prefeitura de Araxá e a programação oficial começa no dia 12 de maio, com abertura da secretaria de prova, vistorias técnicas e briefings. No dia 13 acontecem os treinos livres (shakedown) e o prólogo, que definirá a ordem de largada da competição. A largada da primeira etapa será no dia 14, às 8h.

Ao longo de quatro dias de disputas, os competidores percorrerão mais de 830 quilômetros em trajetos por Araxá e cidades da região. As provas seguem até o domingo, dia 17 de maio, com premiação dos campeões prevista para as 15h.