Encontro de Folias de Reis reúne mais de 10 mil pessoas e reforça tradição cultural em Araxá

Araxá voltou a ser palco de uma das manifestações mais tradicionais da cultura popular e religiosa da região. A 34ª edição do Encontro de Folias de Reis em homenagem à Mártir Filomena reuniu mais de 10 mil pessoas entre os dias 29 de abril e 3 de maio, com programação marcada por fé, música e valorização das tradições. O evento contou com apoio logístico da Prefeitura de Araxá.

Ao longo dos cinco dias, o encontro contou com quermesse, apresentações musicais de artistas locais, participação de grupos de Folia de Reis de diversas cidades da região e o tradicional almoço servido no domingo, que encerra a programação. Cerca de 15 companhias participaram da festa, fortalecendo o patrimônio imaterial do município e ampliando o alcance do turismo religioso e cultural.

Reconhecido oficialmente pelo Estado de Minas Gerais como manifestação de relevância cultural, o evento promove a preservação de uma tradição passada de geração em geração, reunindo foliões e comunidade em torno da fé e da cultura popular.

Para o presidente da Associação da Capela Mártir Filomena, João Donizete, o encontro representa um momento de união entre os grupos. “É muito gratificante ver esse tanto de folia reunida. A gente se encontra, compartilha e mantém viva essa tradição que é tão importante pra todos nós”, afirma.

O encerramento, no domingo, foi marcado por um café da manhã gratuito, seguido pelas apresentações das companhias de Folia de Reis e o tradicional Almoço de Santos Reis, reunindo fiéis, visitantes e participantes em um momento de celebração e partilha.