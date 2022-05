Araxá recebe 10º edição do FliAraxá, um dos maiores eventos literários do Brasil

Importantes escritores e intelectuais em Língua Portuguesa estarão presentes na 10ª edição do Fliaraxá. O evento acontece entre os 11 a 15 de maio em Araxá, em formato híbrido, com transmissões on line e atividades presenciais em diversos lugares da cidade: Teatro Municipal Maximiliano Rocha, Parque do Cristo, Fundação Cultural Calmon Barreto e no Complexo do Barreiro, onde está sendo montada uma grande livraria, palco e espaços de apresentações literárias. Durante cinco dias de evento, mais de 100 autores locais, nacionais e internacionais compartilharão suas experiências, obras e pesquisas nos debates que serão transmitidos pelo YouTube do Fliaraxá: https://www.youtube.com/fliaraxa, com acesso gratuito.

A programação de mesas, painéis e debates é em torno do tema central do festival, “Abolição, Independência e Literatura”. Pela primeira vez, o Fliaraxá terá o apoio e patrocínio direto da Prefeitura de Araxá que realizará um repasse financeiro no valor de R$ 50 mil para a Associação Sempre Um Papo. O evento é apresentado com exclusividade pelo Ministério do Turismo e a CBMM, com o patrocínio da Cemig e do Itaú e apoio da Rede Mater Dei de Saúde, Grupo Zema, Fundação Cultural Calmon Barreto, CUFA – Central Única de Favelas de Araxá, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

O Festival Literário de Araxá – Fliaraxá –, em sua décima edição, também estreita os laços com a Academia Araxaense de Letras, trazendo a entidade cada vez próxima ao evento, seja por meio da participação de seus autores membros nas mesas de debates, seja pela participação ativa no Festival. Nesta edição, uma das ações da academia é a seleção de novos embaixadores, título concedido a um seleto grupo de autoridades e personalidades do município para que possam, junto à organização do evento, ser um representante oficial, com o intuito de disseminar o objetivo do festival, que é o incentivo ao hábito da leitura.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o Município sempre será parceiro dos grandes eventos que valorizam e promovem a cultura e turismo em Araxá. “Araxá tem eventos tradicionais, que ´nos últimos anos foram responsáveis por promover o turismo na cidade mesmo sem um apoio direto da prefeitura. E é nossa responsabilidade enquanto gestor público apoiar o máximo possível esses eventos como o Fliaraxá que levam o nome da nossa cidade para o país e o mundo. Fico muito feliz em saber que temos contribuído para que esse festival seja considerado neste ano o maior evento literário do país”, destaca o prefeito.

Serviço: 10º Fliaraxá – Festival Literário de Araxá

De 11 a 15 de maio, quarta a domingo

Tema: “Abolição, Independência e Literatura”

Formato híbrido – transmissão em tempo real pelas plataformas do festival Youtube e Facebook – @fliaraxa

Locais: Grande Hotel, Teatro Municipal Maximiliano Rocha, Parque do Cristo e Fundação Cultural Calmon Barreto.

Informações: @fliaraxa – www.fliaraxa.com.br