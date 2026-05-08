Reunião entre Associação da Imprensa Araxaense e Clube Araxá marca avanço em parceria institucional

Membros da diretoria da Associação da Imprensa Araxaense (AIA) se reuniram com o diretor administrativo do Clube Araxá, Arnaldo Galleguillos, para consolidar uma importante parceria em prol do fortalecimento das instituições e do desenvolvimento da cidade.

O encontro contou com a participação da presidente Anete Di Mambro Gandra, do vice-presidente Wellington Marques e do diretor financeiro Hely Aires. Durante a reunião, foram discutidas ações para ampliar a parceria entre as entidades, além de temas importantes para o futuro dos associados.

Um dos principais assuntos abordados foi a elaboração de um convênio que permitirá aos filiados da Associação usufruírem das dependências do clube, promovendo maior integração entre os membros. Também foi discutida a divulgação dos atos institucionais promovidos pelo Clube Araxá.

A posse da nova diretoria da Associação está prevista para os dias 2 ou 9 de junho, no Clube Araxá, com a data definitiva ainda a ser confirmada. O evento contará com convidados especiais e marcará a apresentação das novas diretrizes da entidade, além da indicação de novos nomes para compor o quadro de associados.

Outro destaque da reunião foi a comemoração dos 15 anos da Associação da Imprensa Araxaense, que será celebrada com um baile no Clube Araxá. A expectativa é de que o evento se torne um marco na história da entidade, reunindo associados, parceiros e amigos para celebrar as conquistas alcançadas ao longo dos anos.

Segundo a presidente da AIA, Anete Di Mambro Gandra, a reunião foi extremamente produtiva. Ela destacou a iniciativa do diretor financeiro Hely Aires e do vice-presidente Wellington Marques, que propuseram o encontro com o clube como um passo importante para futuras parcerias.

“A receptividade do Clube Araxá foi muito positiva, criando expectativas otimistas para o fortalecimento dessa relação”, afirmou a presidente.

De acordo com Anete, a parceria entre a Associação da Imprensa Araxaense e o Clube Araxá promete trazer benefícios significativos para todos os envolvidos. “A entidade está ansiosa para concretizar essas iniciativas. Fique atento às próximas novidades e eventos”, concluiu Anete Di Mambro Gandra.