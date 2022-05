Araxá recebe vigas do Governo do Estado para concluir a recuperação da Ponte Queimada

A recuperação da Ponte Queimada já está em processo de conclusão. Para garantir mais resistência no local, a estrutura da ponte está sendo montada com base em vigas de ferro e tabuleiro em ferro e concreto.

A aquisição das vigas se deu por meio da gestão do deputado estadual Bosco com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra). O município recebeu na última semana a doação de duas vigas longitudinais e três transversinas. A expectativa é que dentro de 30 dias a ponte esteja finalizada e o acesso de veículos liberado.

A recuperação da Ponte Queimada foi possível por parceria entre os municípios de Araxá, que forneceu o material, e Perdizes, que executa a mão de obra.

O secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Wander Prugger (Mãozinha) diz que o fato de a Ponte Queimada ser um local de escoamento de produtos agrícolas e de grande fluxo de veículos pesados, a recuperação precisa ser feita de forma reforçada para evitar reparos a curto prazo.

“Essa reforma é muito importante para o produtor rural, por meio dela, é possível proporcionar mais rapidez, conforto e comodidade a quem transita no local diariamente. Além disso, essa ponte é fundamental para o escoamento de produtos agrícolas da região e deslocamento de proprietários de ranchos. Era uma estrutura antiga, que já foi incendiada. Tivemos um atraso com a obra aguardando essas vigas por parte do Governo do Estado, mas, agora, vamos concluir esse projeto nos próximos dias”, destaca.