Araxá Rodeio Show deve atrair 70 mil pessoas e movimentar a economia

O Araxá Rodeio Show acontece de quarta (17) a domingo (21), no Parque de Exposições Agenor Lemos. A organização do evento aguarda mais 70 mil pessoas durante os cinco dias que vão movimentar diversos segmentos econômicos como bares e restaurantes, entretenimento, hotelaria, cultura, transporte, entre outros.

Com apoio da Prefeitura de Araxá, o evento está entre os principais eventos do gênero no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A programação conta rodeio profissional, parque de diversões, praça de alimentação e shows com Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Luan Pereira, Fred e Fabrício, Simone Mendes e muito mais.

A programação completa pode ser conferida no perfil do Instagram – @araxarodeioshow