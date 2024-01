Araxá recebe voo inaugural para São Paulo; rota objetiva fomentar turismo e negócios

Mais desenvolvimento econômico e turismo para Araxá. O Aeroporto Municipal Romeu Zema passou a receber, a partir desta sexta-feira (5), voos de ida e volta para São Paulo – Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Os voos são operados pela Azul Linhas Aéreas e acontecem às segundas e sextas-feiras com a aeronave a jato Embraer E195.

Acompanharam o voo inaugural o prefeito de Araxá, Robson Magela, o deputado estadual Bosco, o presidente da Câmara Municipal de Araxá, Bosco Júnior, os secretários Daniel Rosa (Segurança Pública) e Juliano Cesar da Silva (Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo), o administrador do aeroporto, Fabiano Cota, e demais autoridades.

A rota objetiva atender a demanda de moradores de São Paulo que buscam conhecer, revisitar e aproveitar os atrativos de Araxá, tendo como principal destino o Grande Hotel e Termas, gerido pelo Grupo Tauá, e, parceria com o Governo de Minas, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

O prefeito Robson Magela destaca a importância do investimento da Administração Municipal com a reforma geral e atualização de equipamentos de segurança no aeroporto para a ampliação dos voos.

“Antes, o Aeroporto Municipal estava em estado de abandono e com diversos problemas estruturais. Nós realizamos a reforma geral com o objetivo de fomentar o turismo e os negócios em nosso município, e ficamos muito felizes em ver a cidade ganhando novas rotas aéreas que vão possibilitar deslocamentos mais rápidos e mais conforto para os passageiros”, destaca.

Araxá é a única cidade de Minas Gerais com menos de 300 mil habitantes a receber a rota aérea direta para São Paulo. Os voos são operados às segundas e sextas, com saída de Guarulhos às 13h15 e chegada a Araxá às 14h30, e saída de Araxá às 15h15 e chegada a Guarulhos às 16h30.