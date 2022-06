Araxá receberá Campeonato de Balonismo entre 11 e 14 de agosto

Um dos principais cartões postais de Araxá, o Horizonte Perdido será palco de um festival que promete colorir e iluminar o céu de Araxá entre os dias 11 e 14 de agosto. A vista de campos verdejantes cercados por serras que compõem o Circuito Canastra será pintada por balões de ar quente do Campeonato de Balonismo organizado pela Federação de Balonismo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Prefeitura de Araxá.

O superintendente de Turismo, Ricardo Ruas, diz que o apoio ao evento vem de encontro às estratégias definidas pelo Plano Municipal de Turismo para fomentar o setor em Araxá.

“O evento será aberto ao público e turistas que apreciam a modalidade esportiva ou que desejam simplesmente conferir o contraste colorido dos balões gigantes, com os entornos das matas da região”, explica.

Serão três dias de competições, com atividades iniciando antes mesmo do nascer do sol, por volta das 6h, quando os balões decolam, e também no entardecer, a partir das 15h, os horários mais apropriados para os voos.

A princípio será uma competição com 10 participantes e um “Night Glow”, evento realizado no entardecer em campo aberto, onde os balões de ar quente são inflados e ficam flutuando a poucos metros do chão, presos por cordas e monitorados por equipes. “Os detalhes finais do festival, bem como a programação completa, ainda estão sendo definidos pelos organizadores”, conclui Ruas.