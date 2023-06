Araxá se mantém em destaque no Mapa do Turismo Brasileiro

Belezas naturais, manifestações culturais, bem-estar, gastronomia e grandes eventos. Araxá se manteve em destaque no Mapa do Turismo Brasileiro, ranking divulgado pelo Ministério do Turismo, que lista cidades que consideram o setor estratégico para o desenvolvimento e com real vocação turística ou que são impactadas pela movimentação econômica gerada por viagens.

No levantamento, os municípios são classificados em cinco categorias: A, B, C, D e E. De posse desta classificação, o gestor público pode avaliar o desempenho do seu município no turismo, orientando ações para o desenvolvimento do setor.

Araxá se manteve na categoria B, nota que apenas 28 municípios mineiros conseguiram. “É uma grande felicidade ver Araxá sendo mais uma vez reconhecida. A Gestão Municipal está investindo no turismo do município para criar condições que atraiam cada vez mais visitantes”, ressalta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva.

A avaliação do Ministério do Turismo leva em conta o desempenho da economia no turismo local a partir das seguintes variáveis: quantidade de estabelecimentos e empregos no setor de hospedagem; quantidade de visitantes domésticos e internacionais; arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem.

São analisados também critérios como a quantidade de prestadores de serviços turísticos registrados no Cadastur, a existência de um Plano Municipal de Turismo e as atividades de planejamento e governança da Prefeitura de Araxá dedicadas ao Turismo.