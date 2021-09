Araxá sedia Encontro Brasileiro de Aeronaves RV-10

Araxá recebeu, no final de semana, o primeiro encontro de aeronaves RV-10, um avião monomotor de quatro lugares, asa baixa e que atinge até 310 km/h. O encontro reuniu cerca de 80 aeronaves modelos RV, sendo 60 delas RV-10, no Aeroporto Municipal e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.

O encontro foi idealizado por um grupo de proprietários de todo o Brasil e, conforme o superintendente de Turismo, Ricardo Ruas, reuniu em Araxá cerca de 250 pessoas – entre proprietários, colecionadores, técnicos e familiares.

“Esse é um evento que trouxe aviadores de várias regiões do país para Araxá e ajuda a levar o nome da cidade como destaque nacional. E para uma cidade que almeja uma fábrica de aviões, receber um encontro nacional do segmento de aviação torna o cenário local ainda mais importante. Além disso, essa foi uma oportunidade para reafirmar o compromisso feito pelo prefeito Robson Magela de incentivar e apoiar eventos, visando fomentar o turismo e economia local”, reforça Ruas.

Apesar de o encontro ter sido fechado para colecionadores, o grupo promoveu a apresentação acrobática de três aeronaves da Esquadrilha Fox, composta por ex-pilotos de caça da Força Aérea Brasileira (FAB): Luiz Alberto Pereira Bianchi, Áttila Filho e Jorge Kersul Filho.

A apresentação aconteceu na manhã de sábado (11), na Estância Hidromineral do Barreiro. De acordo com Marcos Yamazaki, um dos organizadores do evento, o encontro já vinha sendo idealizado há algum tempo, mas acabou sendo adiado por causa da pandemia. “O encontro de colecionadores foi fechado e seguindo todos os protocolos da Vigilância Sanitária em razão da pandemia. Quanto à apresentação da Esquadrilha Fox, foi um show que deixou todos os que estavam ali maravilhados. Em geral, foi um evento muito importante para nosso grupo e também para a cidade. Ficamos satisfeitos com a receptividade, parceria e apoio da Prefeitura de Araxá, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Isso faz com que todos queiram voltar.”

O RV-10 é o primeiro avião de quatro lugares da popular série RV que voou pela primeira vez em 29 de maio de 2003. Hoje, o modelo que alia boa performance a baixo custo operacional é bastante usado para voos particulares.