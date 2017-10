Araxá sedia evento voltado para o bem estar e turismo na terceira idade

Araxá sedia entre os dias 2 e 6 de outubro o 39º Encontro da Feliz Idade, um dos maiores eventos da terceira idade da América Latina focada em atividades culturais e físico-esportivas destinadas ao bem estar. Com o objetivo da promoção da melhoria da qualidade de vida e a troca de experiência entre os participantes, o evento ocorre pela terceira vez no município e traz o tema “Mas se tu me cativas…”.

Podem participar do evento todos os que tenham condições físicas de saúde e que se sintam integrantes da terceira idade. Mais de 1 mil pessoas estão inscritas, movimentando o setor hoteleiro local. Interessados poderão procurar a Secretaria do Encontro nesta segunda-feira, 2, na portaria do Tauá Grande Hotel, onde ocorrem as inscrições pelo valor de R$ 330.

As manhãs no Tauá Grande Hotel contam com ginástica funcional, caminhada cultural, oficina da memória, dança de salão, hidroginástica, iôga e ação de graças. As palestras “Só se vê bem com o coração”, direcionada à família; “Minha vida será como que cheia de sol”, para os amigos e amores e “O essencial é invisível aos olhos” com o subtema transcendência, também serão ministradas. A programação noturna oferece shows com a banda Os Incríveis; show Tributo a Belchior, com Fernando Ângelo; um forró animado com Sidney do Cerrado e um grande Baile “Vermelho e Branco”.

“A ideia é despertar em nós a criança adormecida há anos pela poeira do tempo, e voltar a nos encantar com as pequenas coisas do dia-a-dia, e reconhecer, como o principezinho, que a rosa mais linda é aquela que amamos, porque é única, cuidada e cativada aos poucos. E talvez esteja bem guardada no fundo de nosso coração sonhador”, diz o organizador Daniel Moura.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected], no site www.felizidade.com.br ou pelos telefones (35) 3212-7449 / 99804-2474 / 98801-9466.