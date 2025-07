Araxá supera meta de alfabetização e se destaca entre os melhores índices de Minas Gerais

Educação se constrói com dedicação, investimento e compromisso, e Araxá é um exemplo disso. O município superou a meta nacional de alfabetização e se tornou referência em Minas Gerais no que diz respeito à alfabetização na idade certa. Enquanto a média nacional ficou em 59,2%, Araxá atingiu 75,35% (nível 4 de 5), superando também a média estadual. O resultado posiciona a cidade entre as mais bem avaliadas do estado.

Os resultados fazem parte do levantamento realizado dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), iniciativa do MEC que busca garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental. Em todo o país, a média registrada foi de 59,2%. Minas Gerais ficou entre os estados com melhores índices (72,1%), junto a Ceará (85,3%), Goiás (72,7%), Espírito Santo (71,7%) e Paraná (70,4%).

Para a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o resultado é fruto de um trabalho coletivo que envolve professores, equipes gestoras, famílias e profissionais técnicos da rede. “Araxá ultrapassou a média nacional e estadual. Atingir esse nível de desempenho reforça que estamos no caminho certo. A alfabetização é a base de todo o processo educacional, e garantir esse direito às nossas crianças é garantir um futuro com mais oportunidades”, afirma.

O prefeito Robson Magela destaca a importância dos investimentos contínuos na educação como um compromisso da gestão municipal. “Investir na educação é um investimento e um compromisso com o presente e o futuro das nossas crianças. Esse resultado mostra que os recursos estão sendo aplicados da forma correta, com planejamento e responsabilidade. Alfabetizar na idade certa é garantir oportunidades para todos”, ressalta.