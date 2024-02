Araxá ultrapassa marca de R$ 113 milhões em investimentos em obras

Investimentos que proporcionam mais qualidade de vida para a população araxaense. A Prefeitura de Araxá já superou a marca de R$ 113 milhões em investimentos em obras no Município de 2021 até agora. Ao todo, já foram entregues 55 obras e 24 estão em andamento.

Pavimentação asfáltica, melhorias viárias, reforma de escolas, construção de creches e praças e sistema de drenagem são algumas das melhorias realizadas pela gestão.

O secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Pedrinho da Mata, explica que são diversas regiões da cidade que aguardavam por melhorias há anos e agora estão sendo atendidas.

“A prefeitura está totalmente empenhada em promover essas reformas e adequações em vários pontos da cidade. O objetivo é colocar todas as obras em ótimas condições para atender a população, entregando um serviço de qualidade para a sociedade”, explica.

O prefeito Robson Magela destaca que a maioria das obras Administração Municipal contempla importantes demandas nas áreas de educação, saúde, lazer e infraestrutura.

“São obras que levam melhorias para todos os pontos da cidade. É o retorno do imposto pago pela população, com a construção de creches e escolas, pavimentação asfáltica, reforma de unidades de saúde e tantas outras. Por isso é muito importante saber onde investir o dinheiro da população”, destaca.

Principais obras concluídas

– Reforma do Cemei Armindo Barbosa (Proinfância), no bairro Ana Pinto de Almeida;

– Revitalização da Praça Padre Anacleto, bairro Santo Antônio;

– Reforma do Ginásio Poliesportivo José Custódio de Rezende, bairro Parque das Flores;

– Construção da nova sede do Cemei Francisca Querina Martins de Oliveira, bairro Pão de Açúcar;

– Reforma do forro da Casa Abrigo / Casa Lar, bairro Dona Beja;

– Ampliação do Cemitério São João Batista;

– Pavimentação das ruas Domingos Di Mambro e José Roque de Oliveira, na Vila Silvéria;

– Reforma da Escola Municipal Francisco Primo de Melo; na Via Verde;

– Recuperação de erosão na rua Alberes José Borges, no bairro Ana Antônia;

– Construção da Praça Celso Henrique da Costa, no bairro Novo Horizonte;

– Implantação de escada para acesso à Farmácia Municipal, na Vila Guimarães;

– Pavimentação da rua Adhemar Rodrigues Valle, no bairro Alvorada;

– Reforma do Núcleo de Convivência do bairro Bom Jesus;

– Recuperação de erosão na avenida Dâmaso Drummond;

– Recuperação de erosão na rua Erminda Soares de Lourdes, no bairro Salomão Drummond;

– Reforma da Unileste, no bairro Santo Antônio;

– Reforma da Uninorte, no bairro Urciano Lemos;

– Pavimentação e drenagem da rua Girso dos Reis, no bairro Guilhermina Vieira Chaer;

– Reforma do Aeroporto Municipal Romeu Zema;

– Construção da Praça Thomásia de Moura Santos, no bairro José Ferreira Guimarães (região Santo Antônio);

– Construção da Praça Marco Antônio Vale, no bairro Odilon José Carneiro (região Santo Antônio);

– Revitalização viária dos trechos 2 e 3 da rua Honório de Paiva Abreu e das ruas América Aparecida e Leninha Rocha Borges, na região do bairro Jardim Europa;

– Reforma da cobertura do prédio da Escola Municipal Antônio Augusto de Paiva;

– Reforma da cobertura dos prédios do Cemei Delica Pereira Vale e das Escolas Municipais Dona Gabriela e Antônio Augusto de Paiva;

– Construção da Praça Antônio Marcos da Silva, no bairro Max Neumann;

– Construção da cobertura da arquibancada do Centro Esportivo Ernesto Duílio Stefani, no bairro Novo Horizonte;

– Pavimentação asfáltica da avenida das Palmeiras, no bairro Parque das Flores;

– Pavimentação asfáltica da rua Edmundo Rodrigues da Silva, no bairro São Geraldo;

– Pavimentação asfáltica da rua Brígido de Melo Filho, no bairro Bom Jesus.

– Calçamento e acessibilidade na alameda Helena Ferreira de Morais (Capelinha de Nossa de Fátima);

– Reforma da Unisse, no bairro Santa Terezinha;



Principais obras em andamento

– Duplicação de via e viaduto da avenida Hitalo Ros;

– Implantação da Praça Inclusiva no bairro Fertiza (Senac);

– Construção do campo de futebol do bairro Max Neumann;

– Reforma da Escola Municipal Professora Leonilda Montandon, no bairro Urciano Lemos;

– Reforma da Feira Radialista Silmar Borges, no bairro Urciano Lemos;

– Construção de Cemeis nos bairros Dona Adélia e Jardim Europa;

– Reforma da Unioeste, no bairro Boa Vista;

– Reforma e ampliação do Cemei Dona Petrosa, no bairro São Pedro;

– Construção da Praça da Banheira, no bairro Santa Rita;

– Revitalização e ampliação do Campo de Futebol Barretão, no bairro Boa Vista;

– Construção do banheiro público na área central da cidade;

– Substituição da cobertura e reforma da quadra de esportes da Escola Municipal Manoela Lemos, no bairro Urciano Lemos.