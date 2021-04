Araxá vacina idosos de 69 anos nesta quarta

A Prefeitura de Araxá realiza a vacinação contra a Covid-19 de idosos de 69 anos nesta quarta-feira (7), das 8h às 16h, na Unileste, Uninorte, Unioeste e Uninordeste. A imunização ocorrerá em duas filas, uma para o formato drive-thru e outra para pedestres.

A Secretaria Municipal de Saúde utilizará cerca de 1,2 mil doses de vacinas destinadas pelo Estado para iniciar a vacinação do grupo de 65 a 69 anos, conforme orientação do Plano Nacional de Imunização do Governo Federal. A estimativa da população deste grupo é cerca de 5 mil pessoas. Com pouco número de doses disponíveis para essa faixa etária, o município iniciará a aplicação com os idosos de 69 anos.

É necessário a apresentação de cópia da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Idosos que realizaram o pré-cadastro no site www.araxavacina.com.br devem apresentar o comprovante impresso e os documentos necessários para conferência dos dados e maior agilidade do cadastro

A Administração Municipal reitera que chegaram doses suficientes para todos os idosos de 69 anos e não há necessidade de chegar antes do horário de início da imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que 98% das doses de vacinas entregues ao município pela Superintendência Regional de Saúde nesta terça-feira (6) são para aplicação da 2ª dose para idosos e profissionais de saúde.

Das 4.930 doses entregues, 4.830 (4.400 Coronavac/Butantan e outras 400 da AstraZeneca/Oxford) devem ser destinadas a esse grupo que já recebeu a 1ª dose.