Araxaense vai apresentar Reality Show na TV aberta

Mineiro de Araxá, o ator e jornalista Caio Ranieri, de 32 anos, é o novo selecionado para ser um dos comandantes de um Reality Show inédito na TV Brasileira e vai ser apresentado numa emissora de TV aberta. O Programa Only Six vai se passar dentro de um castelo medieval. Está na fase de pré-produção e vai promover uma grande seleção artística. Os detalhes ainda não foram divulgados, mas a equipe está sendo formada. O araxaense se inscreveu depois de saber da seleção por uma rede social. “Enviei um primeiro vídeo, me apresentando, falando da carreira e trabalhos. Fui selecionado para a segunda etapa e fiz um novo vídeo, que foi publicado e divulgado no canal exclusivo do projeto no Youtube. E por meio desse vídeo e o engajamento nas redes, fui selecionado para ser o apresentador do reality em Minas Gerais”, explica o jornalista.

A ideia do projeto é ter apresentadores no maior número de Estados, além de um casal de âncoras. Caio Ranieri já é o apresentador em MG, mas ainda concorre a chance de ser chamado para ser o âncora do Only Six. “Aí a gente continua na expectativa, em alçar voos ainda maiores. TV é uma área que eu amo e estou me dedicando a esse projeto para fazer meu melhor”, ressalta, Ranieri. Caio é jornalista formado pela Universidade de Uberaba. Trabalhou no Jornal Correio de Araxá, Rádio Volt, Rede Sintonia de Comunicação, Portal Araxá e no Jornal Araxá On Line. Escreveu para a Revista Foco Araxá e fundou o Portal Minas no Foco. Na área artística, formou-se em cursos profissionalizantes do Grupo Fratelo, com o qual atua em diversos espetáculos e eventos, como o FestNatal e a Páscoa Iluminada.

O reality

Os astros desta formação serão embaixadores universais de causas relevantes, além de popstars, que terão missões em prol de causas sociais e humanitárias. O reality promete inovações, como por exemplo, uma trama inédita, que começa em um Castelo nos anos 1450. Em sua primeira edição, o reality irá promover a seleção de componentes para a formação de um novo movimento musical com mistura de sons e influências multiculturais internacionais.

A formação contará com um vocalista, um DJ e quatro dançarinas, onde todos usarão uma máscara. Essa máscara é outro segredo guardado pela produção. Todos os shows são de cunho sociocultural. Organizações nos âmbitos cultural, humanitárias, proteção aos animais e ambientais serão beneficiadas. Serão 24 Dançarinas e quatro DJ’s no Castelo. Esta será a formação do novo reality. Dali sairão apenas um DJ e quatro Dançarinas, que assinarão contrato com o empresário e partirão para uma extensa agenda de shows nacionais e internacionais.

O primeiro estado que deve apontar seus participantes será o estado do Paraná, na cidade de Curitiba. As inscrições neste estado estão a todo vapor. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo são os estados que mais estão fervorosos nas inscrições. As seis dançarinas e quatro DJ’s mais bem avaliados de cada estado ficarão aguardando a seletiva final, que ocorrerá em São Paulo, já em TV aberta.

As inscrições podem ser feitas www.onliysix.com.br. Os interessados também podem enviar um e-mail para [email protected]banca.com.br. As inscrições já iniciaram e são gratuitas. O Instagram do Only Six é @realityonlysixbrasil.