AIA completa 15 anos e recebe homenagem da Câmara de Araxá por trajetória de valorização da imprensa





A Câmara Municipal de Araxá concede Moção de Congratulação e Reconhecimento à Associação da Imprensa Araxaense (AIA) pelos 15 anos de fundação. A homenagem apresentada pelo vereador presidente da Câmara, Raphael Rios, reconhece a trajetória da entidade, criada com o propósito de fortalecer a união da classe dos comunicadores, ampliar a representatividade da imprensa e valorizar os profissionais da comunicação no município.

A AIA foi fundada em 11 de agosto de 2011, e a primeira diretoria foi empossada no dia 23 de agosto daquele ano, em cerimônia realizada no Plenário Rômulo Maneira, espaço que atualmente abriga o Museu do Legislativo Araxaense.

A ideia de criação da associação surgiu durante um encontro informal entre profissionais da comunicação de Araxá, que identificaram a necessidade de fortalecer a categoria, promover a integração entre os comunicadores e ampliar a representatividade da imprensa local.

Entre os fundadores da entidade estão Túlio Maneira, Hely Aires, Anete Di Mambro, Wellington Marques, Caio Ranieri, Jorge Mourão, Flávio Silva, Germano Afonso e Valéria Barcelos. O grupo lançou as bases de uma associação que, ao longo de 15 anos, consolidou-se como espaço de representação e valorização da imprensa araxaense.

Desde a criação, a AIA reúne jornalistas, empresários da comunicação, repórteres cinematográficos e fotográficos, colunistas e outros profissionais ligados à imprensa. A entidade também mantém relações institucionais com organizações representativas do setor nos âmbitos estadual e nacional.

Ao longo da história, a associação criou iniciativas destinadas a reconhecer profissionais que contribuíram para a comunicação de Araxá. Entre elas está a Medalha Geraldo Porfírio Botelho, concedida anualmente a profissionais que se destacam ou que tiveram participação relevante na história da imprensa, em cerimônia realizada pela Câmara Municipal de Araxá.

Outro importante reconhecimento é o Prêmio Túlio Maneira, que homenageia anualmente profissionais que se destacam nas categorias Impresso/Online, Rádio e TV.

Atualmente, a AIA é presidida por Anete Di Mambro, uma das fundadoras da entidade. A diretoria é formada por Wellington Marques, vice-presidente; Lúcia Helena Aparecida, secretária; Caio Aureliano, 2º secretário; Hely Aires da Silva, tesoureiro; e Paulo Roberto Lacerda de Lima, 2º tesoureiro.

O Conselho Fiscal tem Ariane Barbosa Pires de Andrade na presidência, Eduardo Fonseca Santana como secretário e Cynthia Rocha Verçosa como membro, além dos suplentes Janaina de Fátima da Silva, Edson Marques da Silva e Walter Ferreira de Jesus Júnior.

Em 2026, ano em que completa 15 anos, a Associação da Imprensa Araxaense prepara uma programação especial, que inclui a posse de novos associados e a realização do evento “Samba da AIA”, marcado para o dia 11 de outubro, das 12h às 17h, no Clube Araxá.

Para o presidente da Câmara Municipal de Araxá, Raphael Rios, a trajetória da entidade merece ser celebrada pelo papel desempenhado na união e na valorização da imprensa local. “Parabéns à AIA por 15 anos de união, representatividade e valorização da imprensa araxaense!”, destacou Raphael Rios.

A Moção ressalta que celebrar os 15 anos da AIA significa reconhecer não apenas a história da entidade, mas também a contribuição de jornalistas, empresários, repórteres, colunistas, fotógrafos, profissionais de rádio, televisão, mídia impressa e digital e demais comunicadores que ajudaram a construir a trajetória da imprensa de Araxá.

A Câmara Municipal também destaca o trabalho desenvolvido pelos associados, diretores e conselheiros ao longo dos anos e deseja que a Associação da Imprensa Araxaense continue fortalecendo a representatividade da categoria e contribuindo para a valorização da comunicação local e regional.