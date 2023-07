Avenida Senador Montandon terá mudanças no tráfego a partir de 4 de agosto

O trânsito na avenida Senador Montandon será alterado a partir do dia 4 de agosto. A Secretaria Municipal de Segurança Pública já implantou a nova sinalização composta por semáforos para veículos e pedestres, placas e faixas ao longo da avenida. Uma campanha sobre as mudanças vai ser executada nos próximos 15 dias.

De acordo com o secretário Daniel Rosa, a principal alteração vai ser a proibição de conversões à esquerda para quem estiver transitando na Senador Montandon.

“As conversões deverão ser feitas contornando os quarteirões acessados pela direita. Toda a sinalização foi modernizada e preparada para essa nova sistemática, e as nossas equipes de Trânsito reforçarão essas mudanças com blitze educativas que vão ser feitas nos próximos dias”, afirma.

“A modificação do fluxo da via vai trazer segurança para os condutores de veículos que não poderão mais fazer a conversão à esquerda em toda a extensão da avenida Senador Montandon, evitando inúmeros acidentes em virtude dessa manobra. Trará também um grande benefício para o pedestre, que terá assegurada a sua travessia com segurança. E terá a fase semafórica para pedestre em todos os cruzamentos”, acrescenta o secretário.

Daniel afirma que o novo sistema de sinalização conta com 30 semáforos com contador de tempo e 80 semáforos para pedestres. “São equipamentos modernos com dispositivo de monitoramento capaz de ser manuseado online, trazendo mais eficiência e agilidade em quaisquer reparos no sistema”, conclui.