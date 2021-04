BAC e CBMM comprovam eficiência do uso de nióbio em supercarro

A parceria entre a Briggs Automotive Company (BAC), empresa britânica pioneira na fabricação de supercarros monopostos, e a CBMM, companhia brasileira líder na produção e comercialização de produtos de nióbio, que prevê um projeto exclusivo para a utilização de nióbio na estrutura do novo BAC Mono, promete revolucionar a indústria automotiva global.

As primeiras provas de conceito realizadas no veículo, que oferece altíssima performance, apontaram uma economia de peso de 18%, superando o objetivo inicial de diminuição de 15%. “O uso de ligas metálicas enriquecidas com nióbio no chassi do automóvel foi capaz de reduzir a intensidade de uso de materiais, além de proporcionar um automóvel mais leve, com possibilidade de alcançar maior velocidade em menor tempo, além de oferecer melhor resposta de frenagem e mais segurança. Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos”, explica Pablo Salazar, Head de Mobilidade da CBMM.

O novo BAC é um veículo único, projetado para oferecer a melhor experiência de direção na estrada e na pista. Além de contar com um design de vanguarda, utiliza as soluções de tecnologia mais inovadoras do mercado em sua concepção. “O nióbio tem o potencial de ser um elemento revolucionário na indústria automotiva e nossa prova de conceito demonstra exatamente isso. A redução de peso foi notável, da mesma forma que os benefícios adicionais de força e segurança. Estamos muito animados e ansiosos para os próximos estágios de desenvolvimento”, Neill Briggs, Cofundador e Diretor de Desenvolvimento de Produto da BAC.

A próxima etapa do projeto consiste em realizar testes de performance nos protótipos do veículo final, em condições reais. Na sequência, a BAC pretende implementar o novo conceito adotando a tecnologia do nióbio e lançar o novo modelo comercialmente, o que deve acontecer em 2022.

A montadora britânica, BAC, é conhecida por ser a incubadora perfeita para as últimas tecnologias do setor e tem comprovado conceitos inovadores em seus projetos pioneiros de pesquisa e desenvolvimento. Já a CBMM, consolida-se como importante player no setor da mobilidade ao oferecer produtos com tecnologias avançadas de nióbio, em parceria com diversas empresas, em aplicações como carrocerias, chassis, discos de freio e baterias.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 40 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Fundada em 1955, em Araxá, Minas Gerais, a CBMM conta com um programa de tecnologia que amplia as aplicações do Nióbio e contribui para o crescimento e diversificação deste mercado. Em 2019, a companhia investiu na 2DM, empresa com sede em Singapura, dedicada à produção de Grafeno.