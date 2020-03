Bem Brasil apresenta novidades na 32ª Super Rio Expofood

A Bem Brasil, fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e líder de vendas no segmento, estreia na SRE Trade Show – 32ª Super Rio Expofood, nos dias 16, 17 e 18 de março, no Rio de Janeiro (RJ). O evento reúne os principais líderes do setor alimentício do país e é considerado o melhor trade show da América Latina. A empresa mineira planeja atrair negócios e conquistar novos clientes, além de reforçar a visibilidade da marca no varejo, com destaque para as variadas versões de seu carro-chefe – a batata – e a apresentação de duas novidades.

No estande projetado para ser bastante funcional e aconchegante, os visitantes poderão conferir os lançamentos que incrementarão ainda mais o mix da companhia: a polenta e a mandioca congeladas. Deliciosos, crocantes por fora e macios por dentro, os produtos seguem o mesmo padrão de qualidade das batatas, o que os tornam irresistíveis a cada mordida. Haverá, ainda, degustação de diversos outros itens do catálogo da empresa.

De acordo com a supervisora de Marketing da Bem Brasil, Juliana Monteiro, o potencial do mercado nacional ainda é enorme para a companhia, e a Super Rio é uma importante vitrine para a marca. “É uma ótima oportunidade de estreitar laços com parceiros, fechar negócios e ampliar a capilaridade no estado do Rio de Janeiro. Aproveitamos para reforçar nossa solidez e liderança no varejo de batatas e expor nossas novidades práticas e versáteis”, destaca. Em três dias de evento, no Riocentro, a expectativa dos organizadores é receber mais de 50 mil profissionais do setor alimentício e os cerca de 600 maiores líderes do ramo supermercadista.

Sobre a Bem Brasil

Fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, a Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2016, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Pioneira na atividade, conta, atualmente, com duas unidades fabris na região: a de Araxá e a outra no município de Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, geram mais de 600 empregos diretos e de 2 mil indiretos. A companhia é líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, por ano, mais de 250 mil toneladas de produtos. Além disso, seu mix contempla mais de 20 itens voltados para food service e varejo nacional.