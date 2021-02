Bem Brasil conquista o Selo Mais Integridade 2020/21

A Bem Brasil comemora a conquista do “Selo Mais Integridade”, certificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), conferida, em 2020, a apenas 19 companhias brasileiras. Trata-se de um importante reconhecimento às corporações e cooperativas do agronegócio que cumprem as avaliações de conduta ética na gestão, de boas práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social. Com a premiação, entregue na última sexta-feira (05/02), a Bem Brasil, líder em vendas de batata pré-frita congelada no país, está autorizada a utilizar o Selo 2020/21 nas embalagens de seus produtos, site, redes sociais e propagandas, ao longo de todo o ano.

De acordo com o regulamento do Mapa, para conseguir o certificado, é preciso comprovar a implementação de programa de compliance, de código de ética e conduta, de canais de denúncias e a realização, regularmente, de treinamentos sobre as respectivas ações utilizadas para firmar essa cultura internamente. Além disso, as obrigações trabalhistas devem ser cumpridas, assim como as práticas agrícolas precisam estar em consonância com as metas para o Desenvolvimento Sustentável das Organizações das Nações Unidas (ONU), entre outras exigências.

Os empresários também assinam o Pacto pela Integridade do Agronegócio Brasileiro. “É uma premiação que nos deixa muito honrados e valoriza nosso trabalho ao longo desses 14 anos de atuação, nos colocando entre as grandes empresas que se destacam no país. Temos o objetivo de estar entre as maiores companhias do setor de alimentos, com foco em crescimento, rentabilidade e longevidade. Mas sem nunca deixar nosso jeito de ser e nossos valores, entre eles, ousadia, excelência, ética, caráter e sustentabilidade. Sentimos que estamos no caminho certo”, argumenta o sócio-fundador da Bem Brasil, João Emílio Rocheto.

O presidente da empresa, Dênio de Oliveira, reforça a importância do Selo Mais Integridade para os colaboradores, clientes e consumidores da Bem Brasil. “É o reconhecimento do trabalho que estamos construindo dia a dia”. Oliveira destaca ainda o compromisso da empresa com a sustentabilidade. “Temos grandes projetos voltados para a sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente e com as pessoas. A premiação demonstra que devemos continuar percorrendo este caminho”.

Saiba mais

O Selo Mais Integridade é de uso restrito, registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). É estampado nas embalagens dos produtos, a fim de diferenciar as empresas e entidades do agronegócio que desenvolvem boas práticas de governança e gestão, ética e sustentabilidade, capazes de minimizar riscos de ocorrência de desvios de conduta e de fazer cumprir a legislação, em especial a Lei Anticorrupção (Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013). As empresas certificadas podem utilizar o selo, que é validado pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social, pelo período de um ano. Em sua primeira edição, em 2018, somente 11 companhias brasileiras foram certificadas. Em 2019, a premiação foi conferida a 15 organizações.

Sobre a Bem Brasil

Fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, a Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2006, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Pioneira na atividade, conta, atualmente, com duas unidades fabris na região: a de Araxá e a outra no município de Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, geram mais de 600 empregos diretos e de 2 mil indiretos. A companhia é líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, por ano, mais de 250 mil toneladas de produtos. Além disso, seu mix contempla mais de 20 itens voltados para food service e varejo nacional.