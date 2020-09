Bem Brasil fortalece presença nacionalmente

Para um negócio fazer sentido, ele precisa ser relevante. Esta é uma das diretrizes da Bem Brasil, líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país de acordo com pesquisa da Nielsen. Sendo assim, a empresa está sempre de olho no potencial do mercado e de oportunidades para oferecer alimentos práticos, de qualidade e sabor diferenciado a um maior número de pessoas. Nesse contexto, desenvolve, a partir deste mês de setembro, um amplo projeto, com o intuito de ampliar a presença da marca e reforçar sua visibilidade nacionalmente

Com uma comunicação repleta de alegria, música, crocância e sabor, a campanha publicitária evidenciará as batatas Bem Brasil em seus mais variados cortes, com cenas e fotos de dar água na boca. A ideia é solidificar a marca Bem Brasil na cabeça e coração do consumidor, estreitando ainda mais os laços e expandindo a capilaridade e fortalecendo a participação da no varejo quanto no food service.

“Implementamos ações táticas comerciais, de trade, de comunicação e marketing. Queremos aumentar o reconhecimento da marca como pioneira e líder no segmento, entre os diversos públicos locais. O destaque são as variadas versões da batata, nosso carro-chefe, mas outros produtos do portfólio também estão em evidência”, explica a supervisora de Marketing, Juliana Monteiro.

Além disso, as iniciativas reforçam a solidez da companhia, o pioneirismo e a liderança no segmento, a origem 100% brasileira, a qualidade e o cuidado com sua principal matéria-prima. Com 14 anos de atuação, a Bem Brasil tem, entre seus diferenciais, o amplo conhecimento de todo o processo produtivo, desde o plantio do tubérculo até o processamento na indústria. Atualmente, produz 46% do consumo nacional de batata pré-frita congelada.

O vídeo da campanha pode ser assistido no canal da Bem Brasil no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=p_vHqrHbby4

Sobre a Bem Brasil

Fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, a Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2006, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Pioneira na atividade, conta, atualmente, com duas unidades fabris na região: a de Araxá e a outra no município de Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, geram mais de 600 empregos diretos e de 2 mil indiretos. A companhia é líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, por ano, mais de 250 mil toneladas de produtos. Além disso, seu mix contempla mais de 20 itens voltados para food service e varejo nacional.