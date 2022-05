Biblioteca Móvel “Embarque nas Letras”, revitalizada com apoio da CBMM, marca presença no Fliaraxá 2022

A Biblioteca Móvel “Embarque nas Letras” foi revitalizada e será reinaugurada durante a 10ª edição do Fliaraxá, um dos maiores festivais de literatura do país, que acontece entre os dias 11 e 15 de maio. O projeto de revitalização da Biblioteca Móvel foi realizado graças ao apoio da CBMM e outras instituições e empresas privadas de Araxá, por meio de aportes financeiros e recursos materiais.

A Biblioteca Móvel completou, em 21 de abril de 2022, 22 anos de serviço à comunidade. Durante duas décadas, realizou 261.211 empréstimos de livros em 23 bairros da cidade. Após sua primeira reforma, em breve retomará o seu itinerário para levar livros, informações, lazer e cultura para toda a população.

Maria Clara Fonseca, responsável pela Biblioteca Pública de Araxá, revela ter colhido os frutos do seu trabalho após quatro anos de funcionamento da Biblioteca Móvel, escolhida por ela como objeto de pesquisa de seu Curso de Mestrado em 2005. “Desde 1997, participo da trajetória e da atuação da Biblioteca Pública Municipal na comunidade araxaense. Em vários projetos, tive a oportunidade de estar à frente como bibliotecária coordenadora e uma das grandes realizações profissionais foi a implantação da Biblioteca Móvel. Sou grata às empresas e instituições parceiras, profissionais envolvidos e ao poder público, por acreditarem no potencial transformador da cultura e na promoção do ser humano por meio da leitura.”

“Embarque nas Letras” é uma iniciativa da Biblioteca Municipal Viriato Correa, que neste ano completa 72 anos, período este em que acompanhou as inovações tecnológicas emergentes ao longo do tempo. Hoje, a comunidade araxaense pode usufruir de serviços remotos oferecidos nos canais de comunicação da biblioteca: site, WhatsApp, Instragram e Facebook, possibilitando ao usuário se informar, interagir, acompanhar as novidades e solicitar serviços. Instalada na Av. Getúlio Vargas, nº 810, a Biblioteca Pública ocupa um espaço amplo, bem distribuído e com acessibilidade adequada. Em breve, a instalação fará parte do “Espaço do Conhecimento Araxá” com novas áreas para estudo e acesso a computadores. O seu acervo, já digitalizado, encontra-se disponível no site da Prefeitura: www.araxa.mg.gov.br, no qual o usuário pode consultar a obra desejada por título, autor, assuntos e palavras-chave, entre outras funcionalidades.

Álvaro Rezende, da área de Relacionamento com a Comunidade da CBMM, ressalta a importância da biblioteca móvel para a comunidade de Araxá. “A Biblioteca Pública Municipal de Araxá construiu o seu legado e acompanhou a evolução dos tempos, sabendo modificar-se diante das inovações que ocorreram ao longo dos seus 72 anos. A Biblioteca Móvel se destaca pela sua capilaridade, possibilitando acesso ao acervo da instituição em todos os cantos da cidade, levando assim cultura e formação educacional à população.”

“Estação do Saber”

Em 2021, a Secretaria da Vara Criminal, Infância e Juventude – Comarca de Araxá aprovou a implantação do espaço “Estação do Saber” cujo principal objetivo é proporcionar serviços e ações culturais e educativas ao público infantojuvenil.

