Biblioteca Viriato Corrêa completa 69 anos

A Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa completou 69 anos nesta quarta-feira, 26 de junho. Criada em 1950, o espaço coordenado pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Educação, tem mais de meio século de vida de atuação em prol da leitura. Já passou por nove sedes, sendo que a atual se encontra na Avenida Getúlio Vargas, 810, e continua na região central da cidade. A biblioteca pública moderna é considerada um espaço destinado a várias atividades culturais como exposições, teatro, cinema, ações de formação e conferências. O horário de funcionamento da Biblioteca Viriato Correa é de 7h às 19h de segunda a sexta-feira. As bibliotecas sucursais funcionam de 7h às 17h e a Biblioteca Móvel cumpre um itinerário previamente marcado. Também nos anos 1950, foi criada a Sociedade dos Amigos da Biblioteca de Araxá (Sabia) importante para o desenvolvimento de projetos do setor.

De 800 volumes disponibilizados em 1950, a biblioteca atualmente possui um acervo de 52.841 exemplares nos setores infantil, juvenil e adulto. A Biblioteca conta ainda com o setor Braille criado em 25 de junho de 2002 e dispõe de 2.112 exemplares entre livros, periódicos e jogos para atender aos usuários portadores de deficiência visual que são assistidos por uma funcionária da biblioteca e por voluntários que fazem leitura de textos. A atual diretora é Maria Amália Dumont de Oliveira.

São 24 colaboradoras que fazem parte do trabalho de divulgação de livros e promoção do acesso à leitura em cinco unidades que são, além da Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa (matriz), a Biblioteca Sucursal Setor Norte Professor João Rios Montandon, Biblioteca Sucursal Setor Oeste Maria Santos Teixeira, Biblioteca Sucursal Professor Luciano Curi e a Biblioteca Móvel “Embarque nas Letras”. No dia do aniversário, teve atividade para comemorar os 69 anos de atuação da Biblioteca Pública Municipal em Araxá. O novo espaço recebeu uma Oficina de Conservação e Pequenos Restauros de Livros, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) para conscientizar adultos e crianças sobre o valor do livro e a importância de sua preservação.