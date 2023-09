Bibliotecas Pública Municipal e do Uniaraxá recebem Programa de Inclusão e Acessibilidade

Literatura e inclusão! A Secretaria Municipal de Educação está realizando o Programa de Inclusão e Acessibilidade aos usuários que possuem deficiência visual e frequentam a Seção Braille da Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa e a Biblioteca Atanagildo Côrtes.

O programa foi aberto na última sexta-feira (15) e continua nos próximos dias 22 e 29 de setembro, com várias ações. O objetivo é revitalizar a Seção Braille da Biblioteca Pública Municipal, implantada há 22 anos, atraindo novos usuários com recursos e atividades que atendam seus interesses e necessidades.

Atualmente, a Seção Braille funciona em dois espaços, na Biblioteca Atanagildo Côrtes, no Centro Cultural Uniaraxá, e na Biblioteca Pública Municipal, localizada na avenida Getúlio Vargas, nº 810, no Centro da cidade.

Segundo a diretora Maria Clara Fonseca, a missão dos dois locais é proporcionar aos seus usuários igualdade de oportunidades de acesso à informação, à cultura e à educação.

“Por meio de várias atividades diárias, recebemos leitores assíduos e que buscam na leitura o acesso à informação, à cultura, ao lazer, bem como ações que visam promoção humana e o exercício da cidadania”, afirma.

O programa é voltado para pessoas com deficiência que tenham baixa visão ou cegueira. O cadastro pode ser realizado em uma das Seções Braille. Para mais informações, o telefone é o (34) 3691-7146.



Programação

Local: Seção Braille da Biblioteca Atanagildo Côrtes, no Centro Cultural Uniaraxá – Av. Ministro Olavo Drummond, nº 15, bairro São Geraldo.

22 de setembro, sexta-feira

– 9h às 10h: Alongamento, massagem e relaxamento;

– 10h30 às 11h30: Recreação, estimulação tátil e jogos; Informática com iniciação ao programa de voz “NVDA” para deficientes visuais; Iniciação à escrita Braille; “Oficina do Beabá”: Alfabetização para pessoas com baixa visão.

29 de setembro, sexta-feira

– 13h às 15h: “Oficina do Beabá”: Alfabetização para pessoas com baixa visão;

Informática com iniciação ao programa de voz “NVDA” para deficientes visuais;

Iniciação à escrita Braille; Recreação, estimulação tátil e jogos.