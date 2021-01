Boca da Mata terá escola reformada e outras melhorias

O prefeito Robson Magela anunciou para a comunidade da Boca da Mata a reforma geral da Escola Municipal José Bento e outras melhorias como recapeamento asfáltico da principal via, revitalização da iluminação pública e limpeza da localidade, durante encontro com moradores nesta quarta-feira (20). O prefeito esteve acompanhando pelos secretários Zulma Moreira (Educação) e Sebastião Donizete de Souza (Obras Públicas e Mobilidade Urbana).

Na oportunidade, também foi apresentada a nova diretora da escola, professora Janete Ferreira. “É uma pessoa competente e que tem conhecimento da causa, já que ela também vem de uma comunidade rural”, ressaltou Zulma.

Na parte de infraestrutura, Donizete destacou que os 770 metros da via principal, além do recapeamento, também receberá meio-fio. “Boa parte desse trecho vai receber a pavimentação pela primeira vez. Já temos o projeto e o contrato com a empresa. Vamos aguardar o período de estiagem para começar as obras o quanto antes”, indicou o secretário.

Representando os moradores da comunidade, Paulo Cardoso destacou a importância da presença da prefeitura na comunidade. “Não me lembro de outro prefeito ter visitado a nossa comunidade para anotar as nossas demandas. Essa atitude do prefeito Robson e toda sua equipe mostra sua preocupação em ouvir o povo”, agradeceu.

O prefeito Robson Magela reiterou o seu compromisso com a comunidade e destacou a importância das visitas que tem feito em vários setores para acompanhar de perto cada situação. “Cada semana estaremos visitando algum bairro ou comunidade para anotar essas demandas específicas e pontuais. Essa agenda é muito importante para que o povo faça parte desse governo”, conclui o prefeito.