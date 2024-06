CAEI e CAEIzinho realizam mais de dois mil atendimentos clínicos mensais

Educação inclusiva para todos. O Centro de Atendimento à educação Inclusiva CAEI e CAEIzinho realizam 2.823 atendimentos mensais. Os serviços oferecidos tanto de ordem pedagógica ou clínica são essenciais para o desenvolvimento cognitivo e assistência especializada dos alunos com atraso no neurodesenvolvimento.

Atualmente, 550 crianças de 5 a 17 anos e 11 meses são atendidas no CAEI, sendo 422 atendimentos semanais. No CAEIzinho são 141 crianças de 8 meses a 4 anos e 11 meses que recebem acompanhamento, totalizando 284 por semana.

No CAEI, os atendimentos são realizados de forma semanal. Já no CAEIzinho, o acompanhamento acontece duas vezes por semana. Atendimentos clínicos com equipe multidisciplinar com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagógico, fisioterapeuta e psiquiatria infanto-juvenil são oferecidos às crianças e adolescentes.

Os projetos são incentivados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) por meio do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.