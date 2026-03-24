Câmara de Araxá aprova 9 projetos e debate melhorias para a cidade

A Câmara Municipal de Araxá realizou, nesta terça-feira (24), a 52ª Sessão Ordinária da atual legislatura, marcada pela apresentação de importantes indicações, requerimentos e projetos de lei voltados ao desenvolvimento do município e à melhoria da qualidade de vida da população.

No início da sessão, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, a Câmara promoveu um momento de conscientização sobre inclusão, respeito aos direitos e valorização da vida. Durante a abertura da reunião, Zé Trovão foi convidado para uma apresentação com berrante, simbolizando a importância de combater preconceitos e estereótipos.

Durante o Grande Expediente, os vereadores apresentaram indicações, projetos e cobranças voltados à melhoria dos serviços públicos e ao desenvolvimento do município. Kaká da Mercearia destacou propostas para mobilidade urbana, limpeza e infraestrutura. Rodrigo do Comercial Aeroporto cobrou ações na área da saúde e melhorias urbanas, enquanto Investigador Rodrigo defendeu o fortalecimento da segurança com videomonitoramento e maior rigor no combate à violência nas escolas. João Veras ressaltou ações na educação, saúde e infraestrutura, incluindo demandas por reformas, ampliação de atendimentos e investimentos em lazer. Já Marciony Sucesso apresentou pedidos de melhorias urbanas e proposta de implantação de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Oncológica. Por fim, Professor Jales destacou captação de recursos, valorização cultural e requerimentos relacionados à infraestrutura e à administração pública.

Projetos Aprovados:

Na pauta de votações, foram aprovados 9 projetos de lei que contemplam diferentes áreas da administração pública.

Projeto de Lei 12/2026: Dispõe sobre o Projeto de Lei “Origem Legal” que trata da obrigatoriedade de registro das operações de compra e venda de materiais recicláveis e sucatas, bem como sobre a instalação de sistemas de monitoramento por câmeras em estabelecimentos conhecidos como “ferros-velhos” ou congêneres, situados no Município de Araxá, e dá outras providências. Autor: Vereador Investigador Rodrigo.

Projeto de Lei 21/2026: Dispõe sobre o PL “Dignidade Essencial” que trata sobre a proteção dos consumidores no âmbito do Município de Araxá quanto à suspensão de serviços essenciais, estabelece mecanismos de fiscalização, proteção social e cadastro municipal de vulnerabilidade, e dá outras providências. Autor: Vereador Investigador Rodrigo.

Projeto de Lei 22/2026: Estabelece medidas de prevenção e combate à discriminação e à violência contra a mulher em eventos públicos e em eventos privados que contem com participação, financiamento ou parceria do Poder Público Municipal, no âmbito do Município de Araxá/MG, e dá outras providências. Autora: Vereadora Maristela Dutra.

Projeto de Lei 23/2026 (substitutivo): Institui a semana Municipal de Conscientização sobre Educação Financeira na Rede Pública de Ensino de Araxá. Autor: Vereador Kaká da Mercearia.

Projeto de Lei 33/2026: Dispõe sobre a implantação de semáforos com sinalização sonora e dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e mobilidade reduzida no município de Araxá e dá outras providências. Autor: Vereador Chicão Jesus Te Ama.

Projeto de Lei 39/2026: Dispõe sobre a criação da Política Municipal de Prevenção e Combate às Amputações em Pacientes Diabéticos no âmbito do município de Araxá – MG, e dá outras providências. Autor: Vereador Rodrigo do Comercial Aeroporto.

Projeto de Lei 44/2026: Autoriza a abertura de crédito suplementar e criação de elemento de despesa e dá outras providências na Secretaria Municipal de Agricultura. Autor: Executivo.

Projeto de Lei 45/2026: Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, Fundo Municipal de Saúde. Autor: Executivo.

Projeto de Lei 47/2026: Dispõe sobre medidas de valorização e proteção aos trabalhadores da limpeza urbana (garis) no município de Araxá e dá outras providências. Autor: Vereador Chicão Jesus Te Ama.

A integra dos projetos pode ser acessada no site da Câmara: araxa.mg.leg.br



Tribuna:

Kaká da Mercearia

O vereador Kaká da Mercearia apresentou uma série de indicações voltadas à melhoria da mobilidade urbana, da infraestrutura e da qualidade de vida da população. Entre as propostas, destaca-se a solicitação de um estudo técnico aprofundado para enfrentar o congestionamento crônico na região central da cidade, especialmente nos horários de entrada e saída de alunos. O parlamentar também cobrou serviços de limpeza e capina em áreas próximas às “matinhas” nos bairros Francisco Duarte e Armando Santos, com o objetivo de ampliar a segurança e a conservação dos espaços urbanos.

Kaká indicou a realização de estudos para a instalação de redutor de velocidade na Rua Claudovino Rosa, no bairro Novo São Geraldo, e de faixa elevada para travessia de pedestres na Avenida Imbiara, em ponto de grande circulação. Outras medidas propostas incluem a retirada de telefones públicos abandonados, a padronização e melhoria dos abrigos de passageiros do transporte coletivo e a execução de operação tapa-buracos em diversas vias do município. O vereador também sugeriu a criação de uma feira livre aos domingos, como forma de fomentar a economia local e ampliar as opções de abastecimento para a população.

Além das indicações, o parlamentar destacou a conquista de emendas parlamentares que somam investimentos importantes para Araxá. Entre os recursos, estão valores destinados à construção da Ponte da Iara e ao Centro Dia do Idoso, além de repasses para instituições sociais e educacionais, como a APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), escolas estaduais e entidades assistenciais.

Rodrigo do Comercial Aeroporto

O vereador Rodrigo do Comercial Aeroporto apresentou proposições com destaque para um projeto de lei que homenageia Dona Diocedite Maria Ferreira. A proposta denomina como Rua Sra. Diocedite Maria Ferreira a atual Rua F, localizada no loteamento Parque das Mangabeiras VI, reconhecendo a trajetória de vida de “Dona Tota”, marcada pela fé, generosidade e dedicação à família e à comunidade.

No campo da fiscalização e da saúde pública, o parlamentar protocolou requerimentos cobrando providências do Executivo. Entre eles, está o pedido de informações e ações urgentes diante do estado de abandono do almoxarifado do transporte municipal, onde há veículos sucateados, mato alto e acúmulo de materiais. Rodrigo também solicitou dados sobre a oferta de consultas ortopédicas no município, visando entender a capacidade de atendimento e contribuir para a redução da fila de espera. Além disso, questionou a falta do medicamento Ritalina na rede pública, situação que, segundo ele, já se estende há cerca de seis meses e prejudica pacientes que dependem do remédio para o tratamento de condições como TDAH e narcolepsia.

O vereador ainda apresentou indicações voltadas à segurança e à infraestrutura urbana. Entre elas, está a proposta de instalação de uma passarela elevada na Avenida Therezinha Teixeira Valle, no bairro Mangabeiras, atendendo a demandas de moradores preocupados com o risco de acidentes. Rodrigo também afirmou que levará novamente à tribuna a cobrança por reparo em um buraco de grandes proporções na Rua Antônia Alves Magalhães, no bairro Jardim Espanha, problema já formalmente comunicado ao Executivo, mas que ainda não foi solucionado e segue colocando em risco motoristas e pedestres.

Investigador Rodrigo

O vereador Investigador Rodrigo utilizou a tribuna da Câmara para apresentar iniciativas focadas em segurança pública, desenvolvimento econômico e valorização da educação. Na área de segurança, o parlamentar propôs uma solução imediata para ampliar o videomonitoramento da cidade por meio de chamamento público, permitindo a instalação de câmeras inteligentes sem custos ao município. A iniciativa busca antecipar resultados enquanto o processo licitatório definitivo é estruturado, com o objetivo de implantar uma “muralha digital” nas principais entradas da cidade, utilizando tecnologia e inteligência de dados na prevenção da criminalidade.

Ainda no campo da segurança, o vereador cobrou maior rigor na aplicação da Lei Municipal nº 8.469/2025, que trata da prevenção e do combate à violência nas escolas. Por meio de requerimento, Rodrigo solicitou esclarecimentos ao Executivo sobre as ações de fiscalização, monitoramento e as medidas efetivas adotadas para garantir a proteção de alunos, professores e da comunidade escolar, diante do aumento de ocorrências de violência no ambiente educacional.

No eixo do desenvolvimento, o parlamentar destacou a importância do UAI Summit como um ecossistema voltado à inovação, ao empreendedorismo e à transformação econômica no interior de Minas Gerais. Rodrigo ressaltou articulações institucionais para viabilizar a realização do evento em Araxá, com a proposta de posicionar o município como referência regional em inovação e economia criativa. Encerrando sua participação, apresentou moção de congratulação à Cláudia Suéli Weiss, diretora executiva da Uniube Araxá, em reconhecimento à sua trajetória e à implantação de um campus moderno na cidade, contribuindo para o fortalecimento da educação superior e o desenvolvimento local.

João Veras

O vereador João Veras apresentou um projeto de lei que propõe denominar uma via pública como Rua Manoel Sebastião de Oliveira, em homenagem ao conhecido “Mané”. Natural de Santana dos Matos (RN), ele construiu sua trajetória no município, onde trabalhou na Camig e na CBMM, destacando-se também pelo carisma durante sua atuação na própria Câmara como copeiro e assessor.

Entre os destaques da semana, o parlamentar ressaltou a visita à Escola Municipal Professora Manoela Lemos, realizada no dia 12 de março. Na ocasião, identificou a interdição de três salas de aula devido a problemas no telhado e, após contato imediato com a Secretaria Municipal de Educação, os reparos foram iniciados já no dia seguinte. O vereador também cobrou uma reforma geral da unidade. João Veras ainda destacou o avanço nas tratativas para a construção do Hospital Municipal de Araxá, resultado da união entre Prefeitura, CBMM, Codemge e Codemig, reforçando que seguirá fiscalizando para que o projeto seja concretizado. Além disso, participou das ações do Dia Internacional da Síndrome de Down, enfatizando a importância da inclusão e reconhecendo o trabalho das instituições envolvidas.

O vereador também apresentou indicações voltadas à melhoria dos serviços públicos e da qualidade de vida da população. Entre elas, está o pedido de ampliação do atendimento médico no PSF (Posto de Saúde da Família) do bairro Pão de Açúcar I, diante da alta demanda e das longas filas enfrentadas pelos moradores. Outra proposta é a implantação de faixa elevada em frente à Escola Municipal Lia Salgado, no bairro Vila Fertiza, visando aumentar a segurança de alunos e pedestres. Por fim, João Veras solicitou a instalação de quadras de areia no Estádio Municipal Chácara Dona Adélia, no bairro Santo Antônio.

Marciony Sucesso

O vereador Marciony Sucesso apresentou indicações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e à qualidade de vida da população de Araxá. Entre os pedidos, destaca-se a solicitação para a instalação de duas novas luminárias na Rua Manoelina Dornelas Gonçalves, no bairro Pedra Azul, em frente aos números 145 e 250, com o objetivo de reforçar a segurança dos moradores. Também foi requerida a realização de capina e limpeza no quiosque do Hotel Colombo e em toda a extensão da Rua dos Pinheiros, devido ao mato alto, que tem gerado preocupações relacionadas à saúde pública e à sensação de insegurança.

Na área da saúde, o parlamentar propôs a implantação de uma UPA Oncológica no município, visando oferecer atendimento especializado e humanizado a pacientes em tratamento contra o câncer. Além disso, Marciony aproveitou a tribuna para agradecer pelos investimentos destinados à cidade por meio de emendas parlamentares. Ele destacou os mais de R$ 5,5 milhões encaminhados pela deputada Ana Paula Junqueira Leão entre 2024 e 2026, contemplando áreas como infraestrutura, saúde, segurança, esporte, agricultura e educação. Também mencionou o repasse de R$ 100 mil pelo deputado Bosco, destinado a diversas entidades locais.

O vereador ainda apresentou uma moção de reconhecimento ao professor Ernani Alves Montandon pelo projeto social “Natação para Todos”, que já beneficiou cerca de 150 crianças e adolescentes em Araxá, promovendo inclusão e cidadania. Por fim, ressaltou a realização do Torneio do Servidor 2026, que reuniu cinco equipes na categoria masculina e incentivou a integração entre servidores públicos. A equipe da Secretaria de Esportes/Câmara conquistou o título de campeã.

Professor Jales

O vereador Professor Jales apresentou um conjunto de ações e iniciativas voltadas ao desenvolvimento do município. O parlamentar destacou sua agenda em Brasília, onde participou de reuniões na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e no Ministério das Cidades, tratando de pautas como o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, o Novo PAC e a viabilização do curso de Medicina em Araxá. Além disso, anunciou a destinação de R$ 550 mil em emendas do deputado federal Miguel Ângelo, beneficiando instituições locais.

Na área cultural, o vereador apresentou uma Moção de Aplausos em reconhecimento ao trabalho do Conselho Municipal de Política Cultural, destacando sua atuação na promoção da participação social. Também protocolou indicações para apoio à tradicional Festa do Congado do bairro São Pedro, atualização dos dados do município no Sistema Nacional de Cultura e criação de ações de valorização turística e histórica, incluindo a proposta da “Rota Dona Beja”. Segundo o parlamentar, as iniciativas visam fortalecer a identidade cultural de Araxá, ampliar a transparência na gestão e fomentar o turismo local.

Na área da infraestrutura e da administração pública, Professor Jales apresentou requerimentos solicitando informações sobre a canalização do Córrego Grande, a abertura de crédito suplementar para obras de recapeamento e a arrecadação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), além de propor a elaboração de um plano de prevenção contra enchentes. O vereador também indicou a reforma do Ginásio Poliesportivo Paulinho de Souza e solicitou dados sobre cargos vagos no município, a prorrogação do concurso público da Fundação Cultural Calmon Barreto e informações sobre a contratação de professores de apoio na educação infantil.