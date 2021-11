Câmara Municipal recebe Audiência Judicial sobre o loteamento Jardim Esplêndido

A Câmara Municipal de Araxá recebe, nesta quinta-feira (25), uma Audiência de Conciliação sobre o loteamento Jardim Esplêndido. A audiência judicial será presidida pelo juiz de direito dr. Saulo Carneiro Roque e visa acertar questões ainda pendentes no processo.

A medida foi solicitada pelo presidente do Legislativo, Raphael Rios, no mês de outubro. Na oportunidade, o vereador apresentou as demandas dos moradores, constantes atrasos, respostas de requerimentos encaminhados para a Caixa Econômica Federal e seguradora responsável pelo empreendimento, Berkley.

Audiência

Dia: 25 de novembro

Horário: 13h

Local: Câmara Municipal de Araxá

* Audiência aberta ao público mediante apresentação do cartão de imunização contra a Covid-19 por solicitação da Justiça.