Câmara presta homenagem aos 50 anos do SOS e anuncia novidades

A Câmara Municipal de Araxá realizou na tarde dessa segunda-feira (2), em uma Reunião Solene, uma homenagem aos 50 anos de fundação do Serviço de Obras Sociais (SOS), uma das mais importantes entidades filantrópicas da cidade. Diversas autoridades participaram da cerimônia, além de funcionários, voluntários e pessoas atendidas pela instituição.

O SOS oferece cursos profissionalizantes e de promoção humana, como Informática, Digitação, Cabeleireiro, Manicure, Curso de Gestantes, Curso de Tortas e Ovos de Páscoa, com o propósito de transformar vidas também através do conhecimento.

A Mesa de Honra da tarde foi composta, além do presidente da Câmara Municipal Fabiano Santos Cunha (PRB), por Lídia Jordão, vice-prefeita e secretária de Ação e Promoção Social; Dona Célia Cardoso Barcelos, presidente do SOS; o vereador Bosco Júnior (Avante), vice-presidente da Câmara Municipal; pela vice-presidente da Fundação Acia, Ana Carolina Andrielli Porfírio e o ex-prefeito de Araxá na época da fundação do SOS, Paulo Márcio Ferreira.

Os vereadores Fernanda Castelha (PSL), Hudson Fiuza (PSL), Luiz Carlos Bittencourt (Podemos), Emílio de Paula Castilho (PR), Jairo Sávio Borges (PRP), Raphael Rios (SD) e Robson Magela (PRB) também acompanharam o evento.

Durante a cerimônia, quem acompanhou a solenidade especial, conheceu, por meio de um vídeo apresentado, o trabalho da instituição que conta com apoio da Prefeitura, doações mensais de empresas e da comunidade. Ainda, os ex-presidentes do SOS receberam das mãos dos Vereadores, Moções de Congratulações pelos trabalhos prestados à entidade.

A diretoria atual do SOS também foi homenageada pela Casa, numa forma de agradecimento pelos serviços da instituição me prol do ser humano. Ainda recebeu a placa de agradecimento, o ex-prefeito Paulo Márcio, e uma Moção de Congratulações foi enviada ao escritor araxaense, Dirceu Alves Ferreira, que por 25 anos, foi voluntário da instituição.

Ao final do evento, foi anunciada uma parceria firmada via Fundação Acia, dentro do FestNatal 2017, para arrecadar alimentos que serão revertidos em cestas doadas pelo SOS a centenas de moradores de Araxá. A Campanha Carrinho da Solidariedade vai envolver quase todas as redes de supermercado da cidade, para aumentar o número de doações.

Outra novidade é a doação de 215 cestas básicas, por meio de uma ação de Fabiano junto à Rede ABC, ao MartMinas, Rede Bernardão, Rede Barbosão, Supermercado Primavera, Supermercado Paula e Paula e Atacado Farid. “Não queríamos apenas fazer um evento de homenagem, mas também, de alguma forma, colaborar com o trabalho do SOS. Nós chamamos esses parceiros, que prontamente abraçaram a causa. É uma ação singela, que significa muito para contribuir com o trabalho do nosso SOS. Estas 215 cestas significam o ‘start’ de uma campanha que será conduzida agora pela Fundação Acia e que certamente ganhará outros parceiros”, destaca Fabiano. A cerimônia foi finalizada com uma apresentação musical do cantor e compositor Alan Tanus.