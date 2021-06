Caminhão desgovernado atinge casas no bairro Boa Vista

Um caminhão desgovernado atingiu quatro casas no bairro Boa Vista, na noite de ontem (16). De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava estacionado quando o condutor ouviu um barulho e o caminhão começou a descer a via.

O motorista, de 64 anos, relatou que tomou todos os cuidados ao parar o veículo e foi até a porta traseira do baú para pegar alguns pertences. Nesse momento, houve o referido barulho e o veículo ficou desgovernado, atingindo as residências.

O condutor então desceu correndo até o local do acidente, para tentar prestar socorro se houvesse vítimas, mas felizmente houve apenas danos materiais. Ele relatou que trabalha com o caminhão, pertencente a uma empresa localizada na cidade de Patos de Minas.

Ele fez o teste do etilômetro, com resultado positivo abaixo do limite que configura crime de trânsito, sendo constatada somente a infração de trânsito.

Uma das residências ficou comprometida com risco de desabamento, tendo o Corpo de Bombeiros comparecido ao local e auxiliado na retirada dos moradores.

A perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e realizou seus serviços de praxe. Devido ao horário e à necessidade de desligamento da energia dos fios elétricos danificados, a remoção do caminhão ficou para a manhã desta quinta-feira.