Araxá registra duas prisões por tráfico em menos de 24 horas e apreensão de grande quantidade de cocaína

Duas ocorrências de tráfico de drogas foram registradas pela Polícia Militar em Araxá no dia 1º de junho, resultando na prisão de suspeitos e na apreensão de entorpecentes, arma e materiais utilizados na atividade criminosa.

A primeira ação ocorreu por volta da meia-noite, na Avenida Vereador João Sena, na região central da cidade. Durante patrulhamento, os militares abordaram um veículo Ford Ecosport após o condutor e uma passageira, de 19 anos, apresentarem atitude suspeita ao perceberem a presença policial.

Durante as buscas, foram encontrados seis papelotes de cocaína, uma bucha de maconha, um simulacro de arma de fogo e uma quantia em dinheiro. O condutor, de 20 anos, foi preso em flagrante e encaminhado ao Delegado de Plantão.

Já por volta das 20h, outra ocorrência foi registrada no Bairro Pão de Açúcar. Durante patrulhamento pela rua Geraldo Lima, os militares visualizaram um veículo Ford Fiesta trafegando na contramão. O condutor, que já era alvo de denúncias anônimas por envolvimento com o tráfico, tentou fugir ao notar a viatura, aumentando a velocidade.

Após acompanhamento, o suspeito foi abordado na Avenida Sara Veras Matarim. Com ele, foi encontrado um invólucro contendo cocaína do tipo “escama de peixe”.

Em continuidade à ocorrência, os policiais se deslocaram até a residência do suspeito, no Bairro Jardim Montreal, onde realizaram buscas. No local, foram apreendidos nove sacos com cocaína em pó, com peso aproximado superior a um quilo cada, sete pedras grandes da mesma substância, uma barra de cocaína, um cartucho de espingarda calibre 12 e duas balanças de precisão.

O autor, de 35 anos, foi preso em flagrante. O veículo utilizado por ele foi apreendido e removido para um pátio credenciado.

Os dois casos foram encaminhados à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.