Homem é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira

Um homem de 47 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (10) por descumprimento de medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira, em Araxá. A vítima, uma mulher de 32 anos, já havia acionado a Polícia Civil após sofrer ameaças reiteradas.

De acordo com as informações da investigação, a mulher compareceu à Delegacia de Polícia relatando que possuía medidas protetivas deferidas pela Justiça contra o investigado. Mesmo ciente da decisão judicial, o homem passou a realizar ligações telefônicas utilizando o telefone fixo de sua residência.

Segundo o relato da vítima, o suspeito frequentemente entrava em contato em estado de embriaguez, ocasião em que proferia ameaças de morte. Ainda conforme a denúncia, ele também afirmava que tiraria a própria vida durante as ligações.

A vítima informou ainda que o investigado utilizava a própria mãe para intermediar contatos e transmitir recados, o que também é proibido pelas medidas protetivas em vigor.

Diante dos fatos, a Polícia Civil instaurou procedimento investigatório para apurar o descumprimento da decisão judicial. Durante as diligências, os envolvidos foram ouvidos e provas foram reunidas. Em depoimento, o suspeito confirmou que manteve contato com a vítima mesmo após a imposição das restrições.

Com base nos elementos apurados, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida pelo Judiciário e cumprida nesta quarta-feira (10).

A ação policial contou com a participação de três investigadores, uma delegada e uma escrivã.

O caso segue em investigação e o procedimento ainda está em andamento.

O investigado poderá responder pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, que trata do descumprimento de medidas protetivas de urgência.