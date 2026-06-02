Discussão termina em morte no Centro de Araxá e jovem é preso em flagrante

Uma briga registrada na madrugada desta terça-feira (2) terminou em homicídio no Centro de Araxá. Um homem de 32 anos foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos. O suspeito do crime, de 20 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada por volta das 2h, na Avenida Vereador João Sena. No local, os militares encontraram a vítima caída ao solo, inconsciente, com uma perfuração na região do abdômen.

O Samu foi acionado e realizou o atendimento inicial, encaminhando o homem em estado grave ao pronto atendimento. Ele foi levado à Sala Vermelha, onde passou por procedimentos médicos após ser constatada uma lesão que atingiu o pulmão. Apesar dos esforços, a vítima morreu.

Após o acionamento, equipes policiais iniciaram buscas e localizaram o suspeito nas proximidades da Avenida José J. Akel. Durante a abordagem, ele ainda estava com a faca utilizada no crime.

Segundo a Polícia Militar, o jovem confessou que se envolveu em uma luta corporal com a vítima e acabou desferindo o golpe durante a agressão.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado ao Delegado de Plantão para as providências legais.