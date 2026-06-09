Araxá registra prisão por tráfico de drogas no bairro Pão de Açúcar

Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (8), em Araxá, durante ação da Polícia Militar no bairro Pão de Açúcar.

De acordo com a ocorrência, por volta das 16h, a guarnição realizava patrulhamento pela rua Mozart Barbosa quando visualizou dois indivíduos sentados na via pública. Ao perceberem a presença dos militares, os suspeitos se levantaram, atravessaram a rua e tentaram fugir.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem. Durante buscas, foram encontradas com um dos indivíduos 31 pedras de crack e seis buchas de maconha.

O jovem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado ao delegado de plantão para as providências cabíveis.