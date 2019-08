Campanha cadastra doadores de sangue para excursão ao Hemocentro de Uberaba

A Associação Sangue Bom, Hospital Dom Bosco e secretaria municipal de Saúde, em parceria com o Hemocentro de Uberaba, realiza Campanha de Doação de Sangue com uma excursão no próximo sábado (31). A viagem para Uberaba está marcada para às 7h com saída da porta do Estádio Fausto Alvim e retorno previsto até às 14h. O transporte é gratuito e os doadores devem realizar seus cadastros pelo telefone (034) 98876.6920.

Requisito básico para doar sangue

Para doar sangue uma pessoa deve ter e estar com boa saúde, não ter tido hepatite após os 10 anos de idade;

Ter idade entre 18 e 64 anos, pesar acima de 50 Kg;

Dormir bem na noite anterior a doação, não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis;

Não estar gripado, resfriado, com febre ou diarreia;

Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Não ser usuário de drogas, não apresentar ferimento ainda não cicatrizado e não estar grávida ou em período de amamentação. Após o parto normal, é necessário aguardar três meses e, após cesárea, seis meses para doação de sangue;

O doador também não deve ter sido submetido a exame de endoscopia ou broncoscopia nos últimos 06 meses ou ter feito tatuagem nos últimos 12 meses;

Não doe sangue em jejum. Pela manhã, alimente-se. À tarde, dê um intervalo de 3 horas após o almoço. O tratamento dentário impede a doação por um período de 1 a 30 dias, conforme o caso;

O prazo mínimo entre uma doação de sangue total e outra é de 60 dias para os homens e de 90 dias para mulheres. Para doadores com idade entre 60 e 64 anos, o intervalo é de seis meses;

Outras condições, que também poderão impedir a doação, serão avaliadas na triagem antes da doação. Haverá uma entrevista com um médico, que fará algumas perguntas de caráter pessoal e íntimo. As informações prestadas serão mantidas em rigoroso sigilo. A entrevista inicial é importante, pois existem condições, como sorologia positiva para HIV, que podem ser transmitidas pelo sangue e que, às vezes, não podem ser totalmente evitadas com a realização dos testes sorológicos, já que existe um período no qual as infecções nem sempre são detectadas nos exames;

Aguardar 30 dias após ter sido vacinado contra gripe suína H1N1;



É necessário apresentar, no ato da doação, documento original de identidade com foto, emitido por órgão oficial – Carteira de Identidade, de Trabalho, Profissional, Conselho de Classe ou Certificado de Reservista.