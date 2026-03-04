Campanha de doações para vítimas das chuvas na Zona da Mata doações reforça pedido por itens de higiene e limpeza

A Secretaria Municipal de Assistência Social reforça a importância de ampliar a arrecadação de produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza, itens fundamentais para as vítimas das chuvas na Zona da Mata, que estão retornando às suas casas após os alagamentos.
A campanha solidária mobilizada pela Prefeitura de Araxá para apoiar as famílias atingidas teve início essa semana e, em apenas três dias de arrecadação, a população araxaense deu um verdadeiro exemplo de solidariedade, com a doação de grande quantidade de alimentos, roupas, agasalhos, cobertores, calçados, água e diversos outros itens essenciais.
As doações seguem até esta sexta-feira (6) e, neste momento, entre os produtos mais necessários estão sabão em barra ou líquido, água sanitária, detergente, sabonete, absorventes, escovas e pastas de dente, além de outros itens de higiene e limpeza. A campanha também reforça a importância da doação de ração para pets, já que muitas famílias atingidas pelas enchentes também precisam garantir o cuidado com seus animais.
De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Lílian Pereira, a mobilização da cidade tem sido emocionante. “Araxá mostrou mais uma vez a sua solidariedade. Recebemos muitas doações de roupas, alimentos e água. Agora precisamos reforçar especialmente os itens de higiene pessoal e de limpeza, que são essenciais para as famílias atingidas neste momento de reconstrução”, destacou.
A campanha tem mobilizado escolas, empresas, instituições e a comunidade em geral. Todo o material arrecadado está sendo organizado em parceria com a Defesa Civil Municipal para envio às cidades de Juiz de Fora e Ubá, fortemente atingidas pelas chuvas.
As doações podem ser entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), nos Núcleos de Convivência, nas escolas municipais e em pontos parceiros da campanha.
A Prefeitura reforça que as roupas devem estar higienizadas e os alimentos dentro do prazo de validade. A mobilização solidária segue aberta até sexta-feira (6), e toda contribuição faz diferença para as famílias que enfrentam este momento de reconstrução.