Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação se estende até o dia 30 em Araxá; até o momento metade da meta foi imunizada

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite foi prorrogada até o dia 30 de setembro. A imunização é voltada para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Também para o mesmo período, foi prorrogada a Campanha de Multivacinação, que é voltada para o público de 2 meses a menores de 15 anos.

Em Araxá, a aplicação acontece, de segunda a sexta, nas Salas de Vacina da Unicentro, Unioeste, Unileste, Uninordeste, Uninorte e Unisul, das 8h às 16h; na Unisa, das 8h às 13h; e no ESF Max Neumann, das 12h30 às 17h.

Os menores devem estar acompanhados e levar a Certidão de Nascimento ou RG e o Cartão de Vacina e o Cartão do SUS (se tiver).

Vacinação contra a poliomielite nas escolas



A Secretaria Municipal de Saúde também está realizando mobilização nas escolas e creches municipais, com o objetivo de atingir a meta que é de 95% do público-alvo, de acordo com o Ministério da Saúde. Até o momento, foram imunizadas 2.396 crianças, do total de 5.227, o que corresponde a 45%.

A coordenadora de Imunização, Erica Fonseca, reforça a importância e o benefício da vacinação para evitar a reintrodução da poliomielite, uma vez que o Brasil está certificado da eliminação da doença desde 1994.

“É um alerta que deixamos para os pais e responsáveis. Ainda estamos muito abaixo da meta, e é importante essa conscientização sobre os benefícios que a vacina proporciona, evitando o ressurgimento da poliomielite. Estamos fazendo essa mobilização também nas escolas para que possamos ter um alcance maior”, reitera.