Captações e crédito: Sicredi incentiva empreendedorismo feminino

A fim de ajudar a desenvolver o empreendedorismo feminino, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6,5 milhões de associados e atuação em todas as regiões do Brasil, tem realizado captações no mercado nacional e internacional para fomentar o crédito. A carteira de crédito para empresas lideradas por mulheres (mais de 50% do capital social) fechou 2022 em R$ 7,7 bilhões em mais de 228 mil operações.

“O acesso a crédito com taxas justas é essencial para o desenvolvimento de todos os negócios, principalmente os pequenos, que são nosso foco principal. Temos tido uma atenção especial em direcionar recursos para o público feminino, pois sabemos dos desafios que as mulheres, muitas vezes, encontram para empreender”, comenta Gustavo Freitas, diretor executivo de Crédito do Sicredi. “Acreditamos na força da diversidade e inclusão, e temos orgulho em ajudar milhares de mulheres em suas jornadas profissionais, o que beneficia toda uma cadeia a partir da geração de empregos e pagamento de fornecedores”, complementa.

Somente em 2022, a instituição realizou mais de 134 mil operações, concedendo R$ 4,6 bilhões em crédito para mulheres empreendedoras. Para isso, o Sicredi tem buscado recursos no mercado internacional para apoiar empreendedoras brasileiras. Foram R$ 438 milhões captados em novembro de 2021 junto à DEG e à Proparco, instituições alemã e francesa, respectivamente, e R$ 496 milhões em um empréstimo sindicalizado contando com a estruturação da International Finance Corporation (IFC) e recursos dos bancos SMBC e BNP Paribas, em abril do ano passado. Ainda, parte dos R$ 780 milhões captados via emissão de Letra Financeira Sustentável em junho de 2022 também está voltada ao público feminino.

Comitê Mulher

Nacionalmente, o Sicredi realiza o Programa Comitê Mulher, uma solução não-financeira, que desde 2020 potencializa a pauta da inclusão, da diversidade e da equidade em toda a estrutura da instituição. Indo além da formação de grupos de discussão sobre estes temas, a iniciativa engloba um conjunto de ações que buscam promover a equidade de gênero, o empoderamento e a capacitação de mulheres para que elas possam participar da gestão em todos os níveis da organização e aumentar sua representatividade no cooperativismo de crédito. Inclusão, diversidade e equidade são temas impulsionados por meio da agenda 2030 do Pacto Global da ONU e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O Programa Comitê Mulher Sicredi atende diretamente ao objetivo “Igualdade de Gênero” (ODS 5), que visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

Curso gratuito

No mês da mulher, o Sicredi está lançando o Curso Mulher Empreendedora, online e totalmente gratuito na plataforma Sicredi na Comunidade. A qualificação é indicada para mulheres associadas e não-associadas, que buscam aprimorar as habilidades e competências relativas ao tema, e auxilia na criação e expansão de seus negócios. Acesse www.sicredi.com.br/nacomunidade para participar do curso.